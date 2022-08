Basket Serie D/C Silver – Doppio colpo in canna per il Sustinente: Compagnoni e Masenelli

SUSTINENTE Primi colpi in entrata per il Sustinente in vista della nuova stagione. Per la compagine del presidente Paolo Zecchini, impegnata nel girone Verde della serie D lombarda, dallo Junior Curtatone arriva Souleymane Sarr e dalla Negrini Quistello ecco Veneri. In più sono ben avviate le trattative per avere Compagnoni dall’Abc Virtus di Promozione e per Thomas Masenelli dallo Junior Curtatone. Come già scritto in precedenza, Rizzi si è accasato a Quistello e Grande ha lasciato Sustinente e firmato per un team del Bresciano. A breve il presidente Paolo Zecchini dovrebbe annunciare il nome del nuovo allenatore. Il debutto in campionato è previsto per venerdì 30 settembre in casa contro l’Ome 01, che nella scorsa stagione militava in serie C Silver lombarda. I bresciani si preannuciano quindi come la squadra da battere per la prossima stagione in serie D. Il derby d’andata con la Negrini è in programma alla settima giornata, l’11 novembre, a Quistello. I “cugini” invece debutteranno in casa sempre venerdì 30 settembre, ospitando (ore 21.15) Sarezzo. Venerdì 7 ottobre primo impegno in trasferta per Quistello ospite a Treviglio (ore 21.15) della Scuola Basket. Sustinente dal canto suo gioca domenica 9 a Iseo (ore 20.30).