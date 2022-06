Basket U17 Eccellenza m – Finali nazionali, vernice in piazza Sordello

Mantova Il conto alla rovescia è terminato. Domani iniziano le finali nazionali Under 17 Eccellenza di basket maschile. La rassegna giovanile, organizzata dal Comitato Regionale della Fip Lombardia, con la collaborazione del Comune di Mantova, torna dopo due anni causa pandemia e prenderà possesso dei tre più importanti palazzetti di Mantova: il PalaSguaitzer di Borgochiesanuova e la Tea Arena di Curtatone, per la fase a gironi, e la Grana Padano Arena, casa della Staff di A2, dove si disputerà invece la Final Four di sabato 25 e domenica 26. La kermesse sarà preceduta da una grande cerimonia di apertura questa sera in piazza Sordello, dalle ore 18, con giuramento da parte degli arbitri e degli atleti e presentazione delle 16 squadre protagoniste. E da domani via alle battaglie sul campo: fino a mercoledì 22 ben 24 partite, 8 per ogni giornata sui due campi del PalaSgu e della Tea Arena, che promuoveranno le vincenti di ogni girone ai quarti di finale di venerdì. Seconda e terza classificata di ogni raggruppamento disputeranno uno spareggio secco in programma giovedì che completerà il programma delle Final Eight ad eliminazione diretta. Il tabellone tennistico ad 8 squadre poi provvederà a stabilire tra venerdì 24 e sabato 25 le protagoniste della finalissima che domenica 26 assegnerà il titolo italiano Under 17 Eccellenza, intitolato alla memoria di Claudio Monti, grande allenatore giovanile lombardo scomparso nei primi anni 2000. Quattro i gironi: nell’A Varese, Verona, Ancona e Olimpia Roma; nel B Stella Azzurra, Treviso, Fidenza e Sassari; nel C Bassano, Forlì, Firenze e Milazzo e nel D Tortona, Cantù, Venezia e Roseto. Stasera in piazza Sordello porteranno il loro saluto Giorgio Maggi, presidente della Federbasket lombarda, Giuseppe Rizzi della Federbasket per il settore giovanile e le istituzioni cittadine.