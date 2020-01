Beach volley – Allo Stadium in B2 vincono Spadoni-Fussi e Masi-Fontana

Bagnolo San Vito Chi lo dice che a gennaio lo sport va in vacanza? Il discorso non vale di certo per uno degli sport più in voga del momento, il beach volley.

Nei primi giorni del nuovo anno, presso il Beach Stadium di Bagnolo San Vito, si sono infatti svolti quattro tornei Fipav (due di serie B2 nazionale maschile e femminile e due di serie B3 regionale maschile e femminile), per un totale di 47 coppie partecipanti giunte, oltre che dal capoluogo virgiliano, anche da provincie limitrofe.

Inevitabilmente soddisfatto lo staff di Beach Volley Mantova, sia per l’affluenza che per la numerosa partecipazione dei corsisti. Da segnalare l’esordio al B3 femminile delle promettentissime under Giada Marchini ed Elisa Giubertoni. Passando ai risultati del campo, il primo posto del B2 maschile è andato alla coppia Spadoni-Fussi, seguita da Bellini-Zaza e Mari-Cagna. Nel B2 femminile medaglia d’oro invece per il duo Masi-Fontana, argento per Santoro-Zaccagni e bronzo per Rizzini-Zanini. Bertelli e Venuta hanno invece trionfato nel B3 maschile davanti ad Arrigoni-Matera e ad Astolfi-Muzzarelli. Chiudendo col B3 femminile primo posto per la coppia Santoro-Arrigo, secondo per Bernabei-Ianniciello e terzo per Cressoni-Ruggenenti.

Il ringraziamento speciale dello staff di Beach Volley Mantova va al supervisore Pasquale Losapio per l’attenta ed inappuntabile direzione del torneo.