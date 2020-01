“Complesso monastico di Sant’Orsola: una ricchezza dimenticata”. Presentazione del calendario eventi FAI 2020 e visita guidata alla chiesa.

MANTOVA Ripartono, con l’inizio del nuovo anno, le attività del FAI di Mantova. Il 2020, infatti, si preannuncia già come un anno ricco di iniziative e il calendario delle attività programmate sarà presentato in anteprima durante l’evento con visita guidata al complesso di Sant’Orsola a Mantova, che si terrà questa domenica pomeriggio (19 gennaio) alle 15.30.

I volontari della Delegazione e del Gruppo FAI Giovani di Mantova illustreranno tutte le iniziative in calendario per l’anno appena iniziato, nello Spazio Studio Sant’Orsola in via Bonomi n. 3. Subito dopo i partecipanti verranno condotti attraverso una visita alla chiesa adiacente.

La chiesa di Sant’Orsola, infatti, rappresenta una “ricchezza dimenticata” nel patrimonio storico e culturale mantovano. Luogo di grande passaggio, con la sua facciata su Corso Pradella, non è però conosciuta persino da molti mantovani. Eppure sono tanti gli aneddoti storici e i dettagli di interesse artistico che la riguardano, e che saranno illustrati dai volontari FAI nell’evento di domenica. La chiesa seicentesca fu progettata da Antonio Maria Viani e arricchita, nel tempo, da opere pittoriche di alto valore come quelle di Domenico Fetti, Ludovico Carracci e Viani stesso.

Nel corso della giornata verrà presentato anche il nuovo calendario degli eventi di Ars Creazione e Spettacolo.

L’evento di Sant’Orsola apre, quindi, un anno particolarmente ricco per il FAI di Mantova che, per il 2020, ha già messo in cantiere ben 22 iniziative (mentre altre si aggiungeranno sicuramente alla programmazione) tra Mantova città e la provincia.

Per partecipare all’evento di domenica a Sant’Orsola è suggerita la prenotazione, iscrivendosi al link bit.ly/santorsola2020 oppure contattando il FAI all’email prenotazioni.mantova@faigiovani.fondoambiente.it. Contributo minimo a partire da 3 euro per gli iscritti FAI e 5 euro per i non iscritti. Ci sarà la possibilità di iscriversi al FAI durante l’evento.