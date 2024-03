Pallavolo serie A3 – Il Gabbiano domani chiude la stagione regolare col Bologna al PalaSguaitzer

Mantova Ultima giornata della regular season in Serie A3, con alcuni dei verdetti già definitivi alla vigilia del 13° turno di ritorno. Le sei gare del Girone Bianco e del Girone Blu sono in calendario tutte domani alle ore 18. Mantova ha già vinto aritmeticamente il proprio raggruppamento e disputerà lo Spareggio Promozione (vincente promossa in A2, perdente ammessa alle Semifinali Play Off) contro Macerata, mattatrice del Gruppo Blu e già certa del primato. Da definire la griglia play off, ma sono già note le partecipanti sia nel Bianco (San Donà, Belluno, Motta, Savigliano, Cagliari e Acqui Terme) sia nel Blu (Fano, Lagonegro, San Giustino, Palmi, Lecce e Modica). Delle sei retrocessioni previste, quattro delle quali dirette, sono ufficiali solo le discese in B di Salsomaggiore dal Bianco, Bari e Marcianise dal Blu. Il Gabbiano, già vincitore del gruppo, domani ospita al PalaSguaitzer la Geetit Bologna, che con 2 punti avrebbe la certezza di non farsi invischiare in uno scomodo play out grazie a un minimo di 5 punti di scarto dalla terzultima.