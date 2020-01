Il Comune risponde all’attacco del Pd: “Debito diminuito ed azioni intraprese”

VIADANA Non si è fatta attendere la replica della giunta alle critiche avanzate dal Pd, forza politica di minoranza secondo cui l’eredità per chi subenterà all’attuale esecutivo sarà pesante. E proprio parlando del lascito per la prossima amministrazione il sindaco facente funzioni Alessandro Cavallari smonta le tesi esposte dai dem. «Lasceremo un ente migliore di come l’abbiamo trovato, non certo nelle condizioni critiche in cui lo avevamo ereditato. Ricordiamo ai consiglieri Federici e Saccani che quando siamo arrivati nel 2015 il debito dell’ente ammontava a 13.820 euro mentre nel 2019 è sceso a 8.896 euro. Tra le prime grane che abbiamo sistemato vi è stata la liquidazione della Stu, partecipata al 100% del Comune che era indebitata per più di 4.000.000 euro e generava perdite per l’ente di circa 1000 euro al giorno, senza parlare poi dei contenziosi Italgas e Coevit ancora in essere». Sul Palafarina: «Il palazzetto che abbiamo ricostruito per metà, non senza difficoltà, è stata un’altra eredità pesante, sono ripartiti i lavori in settimana. Solo una quota dei costi è a carico dell’ente, mentre il restante proviene dalla Regione e dall’assicurazione». Cavallari prosegue nel replicare al Pd su altri temi: «Il servizio rifiuti che è stato affidato tramite gara, ha generato uno sconto in bolletta del 12%. Tutto questo aumentando i servizi tra cui l’incremento della pulizia delle calitoie stradali, l’aumento dei passaggi delle spazzatrici, l’installazione di una delle casette dell’acqua, l’apertura al pubblico dell’ufficio informazioni di Via Roma, l’ammodernamento della piazzola ecologica, quasi completato con l’annessa istituzione del mercatino del riuso. Non va dimenticata la conversione totale dell’illuminazione pubblica delle lampade sul territorio, alcune delle quali ancora a mercurio, con led moderni e a basso consumo che assicurano un risparmio del 65% . Sempre parlando d’illuminazione pubblica ricordiamo il nuovo impianto all’ingresso di S.Matteo verso l’argine. I soldi impegnati per le manutenzioni stradali non sono mai stati così tanti come negli ultimi 4 anni e cosa importante, non è stato indebitato l’ente per questo capitolo, come avveniva in passato. I numeri e le cifre sono consultabili da tutti. Gli accessi al MuVi sono aumentati anche grazie alla diminuzione delle tariffe della sala Saviola che ha fatto rientrare associazioni culturali costrette in precedenza a migrare dal centro. Gli eventi culturali sono all’ordine del giorno anche per merito dei volontari che ringraziamo «oltre ad aver vinto numerosi bandi che hanno permesso di ottenere finanziamenti per incrementare gli equipaggiamenti della Polizia Locale, è stato possibile anche procedere con l’ampliamento e ammodernamento del sistema di videosorveglianza. I soldi investiti nell’edilizia scolastica sono quantificabili in diverse centinaia di migliaia di euro e gli uffici comunali monitorano costantemente la situazione dei plessi. Parlando di pgt – conclude Cavallari – sono state portate a termine le fasi preliminari e le stesure delle Valutazioni Ambientali Strategiche e sono previsti i nuovi passaggi per portare avanti l’iter». (l.c.)