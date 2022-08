Calcio 1ª Categoria Crer – Viadana, prima di campionato col Sala Baganza (11 settembre). Derby con la Casalese il 4 dicembre

Viadana Il cammino del Viadana in campionato inizierà domenica 11 settembre con il confronto casalingo col Real Sala Baganza; sette giorni dopo ci sarà la trasferta a Langhirano, quindi alla terza giornata i rivieraschi ospiteranno la Povigliese, mentre l’atteso derby con la Casalese, che torna dopo un anno di assenza, è in calendario al 13° turno, con andata il 4 dicembre al Comunale. La prima metà del torneo si concluderà il 18 dicembre, in casa, contro il Terre Alte Berceto.

«Esordio casalingo e poi a Langhirano, una trasferta che si fa molto volentieri – commenta il presidente Paolo Lodi Rizzini – torna lo storico derby con la Casalese, che ha sempre un significato particolare. Anche qualche anno fa ne giocammo uno vicino a Natale, lo stadio era stracolmo. Ritornano poi le sfide con le squadre dell’Appennino Parmense, quando c’è brutto tempo e i terreni sono pesanti saranno sfide toste».

Prima dell’inizio del campionato, il Viadana giocherà domenica 4 il primo turno (in gara secca) di Coppa Italia con avversario ancora da definire.