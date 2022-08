Calcio Serie C – Mantova, nuovo baby a centrocampo: preso Cozzari, scuola Bologna

Mantova Nuovo colpo di mercato per il Mantova. La società di viale Te ha annunciato l’arrivo del centrocampista classe ‘99, Mattia Cozzari, che dopo la firma in sede si è recato subito a Mantovanello per iniziare a lavorare con il gruppo. Cozzari è cresciuto nelle giovanili del Bologna per poi vestire la maglia della Regia Audace (attuale Reggiana). Nel corso della sua carriera ha poi vestito le maglie di Rimini, Caratese e Gozzano. «Appena ho ricevuto la proposta del Mantova non ci ho pensato due volte. Il Mantova è una Società storica, per me è un’opportunità importante e devo cercare di dare il meglio». Queste le parole rilasciate dal neo biancorosso tramite il sito ufficiale della società. Il mercato del Mantova non finisce comunque qui. Corrent ha chiesto ancora dei rinforzi per il reparto offensivo. Si parla sempre di Neglia, ma a breve potrebbero saltare fuori i profili di quei giocatori ancora senza contratto. Specialmente tra i giocatori più esperti.