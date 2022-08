Ambulante ruba un borsello con 15 euro: identificato e denunciato grazie alle telecamere

MANTOVA Erano circa le 11 dello scorso primo agosto, quando sotto un sole cocente, un uomo di 66 anni di origine marocchina, domiciliato a Castiglione delle Stiviere, girava per le vie del quartiere Borgochiesanuova – nei pressi delle “torrette” – con alcune le scope sulle spalle per la vendita a domicilio. Passando davanti a una villetta, dove in passato aveva venduto alcuni prodotti, il 66enne notava che il cancellino dell’ingresso che conduceva al giardino dell’abitazione era semi aperto. L’uomo entrava e scorgeva su un muretto un borsello di colore nero che afferrava per poi allontanarsi rapidamente con quanto vi era all’interno: 15 euro e le chiavi di casa. L’ambulante saliva così a bordo della sua auto, una Opel di colore grigio, e si allontanava in direzione di Levata di Curtatone. Giunto nel piazzale di un supermercato, lasciava il borsello con dentro le chiavi in un cestino porta rifiuti, trattenendosi i 15 euro.

Il proprietario del borsello denunciava i fatti alla Polizia Locale che, grazie all’aiuto delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona e delle telecamere di lettura targhe, nel giro di poche ore, riuscivano a risalire all’autore del furto. Convocato negli Uffici del Gruppo Operativo del Comando di Viale Fiume, il 66enne dapprima negava i fatti contestatigli ma poi, viste le prove a suo carico, ammetteva il furto e si scusava per il gesto compiuto. Ovviamente questo non impediva agli agenti della Polii locale di denunciare il marocchino per furto in abitazione.