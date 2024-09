Calcio 1a Categoria – Il Curtatone piega il Suzzara nel finale

Curtatone E’ il Curtatone a vincere il derby con il Suzzara: al termine di una gara tirata, la Nac fa valere il fattore campo del Boschetto. E il match, in effetti, viaggia sui binari dell’equilibrio fino a 10 minuti dalla fine. In precedenza c’era stata un’occasione per parte: nel primo tempo, Furlaneto, solo davanti al portiere cicca clamorosamente il pallone “zappando” il terreno col piede. Nella ripresa, invece, ad andare vicino al gol sono le zebre: Meloni però mette alto sull’uscita del portiere. E così, quando tutto ormai sembra destinato al segno X, l’episodio che cambia il corso dell’incontro. All’80’ bellissima azione manovrata, palla al piede, palla a Nouhi che salta due avversari e imbuca per Ndiaye. Amadou, sull’uscita del portiere, non sbaglia. Cinque minuti dopo il raddoppio: Strat si guadagna un rigore su uscita maldestra dell’estremo difensore. Dal dischetto trasforma Sanseverino per il 2-0.

RISULTATI 3a GIORNATA

Gonzaga-Sirmione Rovizza 1-0

Leoncelli-Villimpentese 0-1

Medolese-Pralboino 1-0

Curtatone-Suzzara 2-0

Oratorio Gambara-Pescarolo 4-3

Porto-Calcinato 1-0

Serenissima-Castelvetro 3-1

Sporting Club-Voluntas Montichiari 4-2