Calcio a 5 Serie A2 Elite – Milella suona la carica: “Saviatesta padrone del suo destino”

MANTOVA Il Saviatesta non si è fermato nemmeno a Pasqua e Pasquetta. I biancorossi stanno preparando al meglio la sfida decisiva della propria estenuante stagione, nel campionato di A2 Elite. La gara in programma venerdì contro il MestreFenice sarà di quelle da non perdere: in un PalaSguaitzer allestito a festa per l’occasione, si affronteranno prima e seconda della classe. «Siamo tranquilli – afferma mister Pino Milella – ma concentrati e consapevoli dell’importanza che ha questa partita. Determinazione e serenità faranno la differenza; noi ci arriviamo nelle migliori condizioni possibili e come ci auspicavamo, senza squalificati e in testa. Personalmente la vivo come tante altre sfide importanti avute nel corso della mia carriera, sia come giocatore, che allenatore. Pian piano che ci avviciniamo a venerdì 25, cresce la tensione».

I biancorossi si presenteranno alla partita con i veneti dall’alto del loro primato in classifica. «Siamo consapevoli dei nostri mezzi e della nostra forza. Entrambe però abbiamo avuto ruolini di marcia di grande livello; la differenza la farà lo spirito di squadra e come verranno gestiti i momenti di difficoltà. Ci è capitato diverse volte di trovarci in situazioni sfavorevoli, ma siamo quasi sempre riusciti a reagire subito tenendo i nervi saldi». «Dopo aver trovato il giusto assetto – prosegue il tecnico – nelle ultime gare siamo cresciuti a livello di concentrazione difensiva. Abbiamo evitato ammonizioni e diffide, le nostre spade di Damocle. Avere tutta la rosa a disposizione ci darà maggiore forza. Inoltre, giocare con un portiere di movimento è un vantaggio: ti permette di essere sia più aggressivo, che avere più uomini con cui attaccare. Questo mi fa dormire sogni tranquilli».

In vista del big match, per l’importanza dell’evento e per la cornice di pubblico che ci sarà, le due formazioni scenderanno sul parquet del PalaSguaitzer. Ma solo per venerdì: «Sia noi che loro abbiamo fatto punti sia in casa che fuori. Da Mestre giungeranno tanti tifosi, ma anche i nostri non saranno da meno. La società sta facendo tutto il possibile per dare all’evento il giusto tono e immagine. Spetterà alla squadra ripagare la fiducia e l’entusiasmo della gente. In rosa ci sono giocatori abituati a questo tipo di sfide, e questo potrà darci una grossa mano. Ma se siamo là davanti, è perché siamo riusciti a vincere match decisivi come quelli di Fossano, Altamarca e Pordenone». «Non sono rammaricato per i risultati di alcune partite – conclude Milella – . Dopo Cesena avevamo due punti di svantaggio dal Mestre e un calendario impegnativo. Adesso invece siamo davanti, con l’obiettivo di rimanere padroni del nostro destino e legittimare il primato. Dobbiamo tirare fuori le energie migliori per centrare l’obiettivo».

I biglietti sono acquistabili presso il Caffè 111 di via Chiassi, aperto tutti i giorni dalle 8 alle 12 e dalle 14 alle 20. Venerdì la prevendita sarà attiva sino alle ore 12. Il costo del biglietto intero è di 11 euro, 6 quello ridotto.