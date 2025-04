Castiglione, i “Viaggi naturalistici” del Circolo Filatelico

Nuova iniziativa, tra le tantissime in programma, ad opera del Circolo Filatelico e Numismatico con sede a Castiglione delle Stiviere. L’associazione presieduta Maurizio Mutti, che considera fra le sue finalità istituzionali la partecipazione attiva alla vita sociale e culturale della città, nelle serate del 26 aprile e del 3 maggio, a partire dalle 20.30, ha in calendario “Viaggi Naturalistici” con una serie di videoproiezioni a cura di Attilio Giorgio Mutti e Stefano Mutti, nei locali di Sala Don Rinaldo Dalboni, attigua alla basilica di San Luigi, che si affaccia proprio sull’omonima e centralissima piazza del capoluogo morenico. I due momenti, patrocinati dall’amministrazione comunale aloisiana, avranno come focus vari tour dei due esploratori: prima, tra Marocco e Dancalia; e poi, tra Slovenia e Nord Artico. Sarà sicuramente un’occasione per far scoprire e conoscere, anche se con gli occhi degli altri, alcune destinazioni più o meno, se parliamo in termini di distanze chilometriche ed a livello culturale, vicine a noi.

amc