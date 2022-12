Calcio 1a Categoria – Il Porto scaccia la crisi: Campagnari entra e punisce un Curtatone sprecone

Curtatone Dopo tre sconfitte consecutive, il Porto può festeggiare: sul difficile campo di un rinforzato Curtatone, i biancazzurri di Fantini trovano, nei minuti finali, il gol che risolve l’incontro e incamerano tre punti fondamentali. Per il Curtatone invece una sconfitta beffarda, che costringe la squadra di Ghirardi a “girare” a quota 7. Per centrare la salvezza occorrerà fare molto meglio nel ritorno.

La cronaca: al 10′ prima vera occasione dell’incontro, e la crea il Curtatone: Chiapparo tenta la botta da fuori, ma la sfera finisce fuori. Gli ospiti rispondono dopo 2’ con una punizione insidiosa, ma Fazio colpisce male e l’azione sfuma. Giallo al 17’: corner per il Curtatone, dalla bandierina Beschi calcia e in mischia la palla sembra entrare. I giocatori di casa vorrebbero il gol, ma l’arbitro fa proseguire. Prima del riposo Sternieri vola su un tiro indirizzato all’incrocio e salva il risultato. Nella ripresa il Curtatone riparte a tambur battente: Meloni prova il pallonetto, dopo un retropassaggio sbagliato dalla difesa avversaria, ma senza fortuna. Al 53’ arriva altra doppia occasione per la Nac: prima Meloni colpisce la traversa, Nouhi raccoglie la ribattuta ma spara altissimo. I rossoblù continuano a premere: Meloni ci prova da posizioni defilata, ma Giavara c’è. Nac ancora in avanti con Frigeri che al 69’ non trova l’incrocio dei pali. Al 79’ il gol partita, sugli sviluppi di un calcio d’angolo: Campagnari è il più lesto di tutti ad insaccare di testa in mischia, dopo una serie di rimpalli.

CURTATONE-PORTO 0-1

RETE 79’ Campagnari.

CURTATONE Sternieri, Soltazzi, Bernabeni (65’ Marchio), Varana, Barbieri (83’ Camerati), Bonora (73’ Saviola), Rainone, Beschi, Meloni, Chiapparo, Nouhi. A disp.: Ganzerli, Martinetti, Fera, Tosato, Muto, Sarzi. All.: Ghirardi.

PORTO Giavara, Frigeri, Romano, Turci (78’ N. Salvaterra), Chiozzi, Beninca, Fazio, Croci (51’ Vicenzi), Guidi (89’ Steccanella), T. Salvaterra, Halili (59’ Grigoli). A disp.: Boccaletti, Campagnari, Dondi, Sogliani, Tomasetti. All.: Fantini.