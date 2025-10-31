Calcio 1a Categoria – La Piccola Atene cerca il riscatto nel “testacoda” con il Montirone

Sabbioneta Obiettivo riscatto per La Piccola Atene, reduce dalla pesante sconfitta interna per 7-1 contro il Porto. Domani, sempre in casa, i ragazzi di mister Buttarelli affronteranno il Montirone, capolista del girone G, che ha chiesto l’inversione di campo a causa dell’inagibilità dei propri spogliatoi. I sabbionetani, ultimi in classifica insieme a Remedello e Oratorio Gambara, cercano una reazione d’orgoglio. «Contro il Porto siamo andati in vantaggio, poi dopo aver subito due gol la squadra ha staccato la spina – osserva Buttarelli -. Si può perdere, ma c’è modo e modo di farlo. Contro il Montirone chiedo prima di tutto la prestazione: domenica è mancato l’apporto dei giocatori più esperti, da loro mi aspetto una prova concreta». Il tecnico ribadisce l’importanza di reagire subito: «Domani servirà attenzione, orgoglio e carattere». Intanto bomber Dizza ha ripreso con esercizi leggeri in campo: il suo rientro è previsto per il nuovo anno.