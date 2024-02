Calcio 1a Categoria – Lo Sporting si aggiudica il derby play off col Porto

Goito Lo Sporting vince 2-1 lo scontro diretto play off col Porto. Partenza a razzo, con un gol per parte nel primo quarto d’ora. Pronti, via: padroni di casa passano subito avanti con una splendida rete di Campagnari, che segna il gol dell’ex su traversone di Tonini, sfruttando un errore della difesa avversaria. Al 14’ una grande azione personale di Guidi riporta la parità: l’attaccante arriva sul fondo, dopo essersi liberato di due uomini nella zona sinistra dell’area e serve in mezzo un assist al bacio per Croci, che insacca un rigore in movimento. La partita rimane equilibrata, ma il Porto manovra con maggiore fluidità. Dopo la mezz’ora, lo Sporting riesce ad alzare il baricentro, ma la maggiore presenza nella metà campo avversaria non si traduce in occasioni degne di nota. Nel finale del primo tempo Guidi si rende pericoloso con un colpo di testa sugli sviluppi di una punizione, palla fuori. Nella seconda frazione, i padroni di casa entrano in campo con un’altra marcia. Al 58’ Campagnari prova a sfruttare un rimpallo fortunoso al limite dell’area, ma il suo tiro è centrale e non sorprende Coffani. Lo Sporting si riporta in vantaggio poco dopo: grande affondo sulla fascia sinistra di Tonini, cross in mezzo perfetto per il subentrato Guernieri che, sottoporta, batte di testa l’estremo difensore. Poco dopo Coffani salva con grandissimo riflesso, respingendo un tiro ravvicinato di Tonini in spaccata. L’ultima occasione del match ce l’hanno i ragazzi di Fantini: Guidi, smarcato al limite dell’area, calcia a botta sicura, ma il suo tiro viene respinto involontariamente da un compagno.

RISULTATI 22a GIORNATA

Pavonese Cigolese-Leoncelli 3-1

Verolese-Psg 4-0

Bagnolese-Poggese 0-2

Sporting Club-Porto 2-1

Governolese-Pralboino 2-0

Rapid United-Serenissima 1-1

Villimpentese-Virtus Manerbio 2-0

Gonzaga-Voluntas Montichiari 2-1