Rugby serie A – I Caimani affondano Casale nel fango e conquistano la quinta vittoria di fila

Casale sul Sile (Tv) Quinta vittoria consecutiva per i Caimani che a Casale sul Sile, dopo un’estenuante lotta nel fango, si aggiudicano il match e altri 4 importanti punti in classifica. Ora i gialloneri sono a -3 dalla quarta posizione. «Siamo molto contenti – afferma l’allenatore Tejerizo – Un successo sofferto, ma ottenuto contro una squadra dura, soprattutto quando gioca in casa. Abbiamo fatto una partita dai due volti, imponendo il nostro gioco ma anche sbagliando molto. Nonostante il campo pesante abbia reso difficile proporre il nostro rugby, siamo riusciti a portare a casa anche questa partita. Ora testa al prossimo match casalingo contro Valpolicella: sarà un’altra finale. La prossima sarà l’ultima di questo ciclo di “finali”». Meno soddisfatto invece il gm Ulises Gamboa: «Di buono soltanto il successo. Non abbiamo per nulla giocato bene. In termini di prestazione si poteva e si doveva fare di più. Mi spiace fare una critica al direttore di gara: poteva arbitrare meglio. Non sono e non voglio apparire polemico. Altro non voglio aggiungere».

Risultati 15ª giornata: Pesaro Rugby-Omar Villorba 33-7; Rugby Petrarca-Patavium Rugby Union 36-0; Rugby Casale-Caimani Viadana 17-21; Rugby Paese-Rugby Badia 19-19; Valpolicella-Valsugana Rugby Padova 26-7; Ruggers Tarvisium-Verona Rugby 25-21.

La classifica: Verona Rugby punti 67; Rugby Petrarca 63; Ruggers Tarvisium 50; Rugby Paese 49; Caimani Viadana 46; Valsugana Rugby Padova 45; Rugby Casale 32; Asd Pesaro Rugby 31; Rugby Badia 1981 21, Patavium Rugby Union e Omar Villorba 21; Valpolicella Rugby 17.