Calcio 1ª Categoria – Marmirolo brinda alla vittoria ritrovata. Veneziani: “Ora lo scontro diretto col S.Paolo”

Marmirolo Tre punti che valgono il doppio per il Marmirolo (a secco di vittorie dal 10 novembre, quando aveva battuto il Gonzaga), che domenica a Castenedolo ha vinto la sfida salvezza contro i bresciani. Ora i neroverdi di mister Veneziani dividono l’ultimo posto con Gonzaga e San Paolo. Proprio i trenzanesi faranno visita al Rullo domenica prossima.

«Ho già detto alla squadra che deve dimenticare quanto è successo a Castenedolo e cominciare a preparare mentalmente l’impegno casalingo col San Paolo – spiega il tecnico -: a Castenedolo il merito dei ragazzi è stato quello di non scoraggiarsi quando sono rimasti in dieci, sono stati uniti e compatti, componenti importanti per uscire col successo. Mentre nella precedente sfida interna col Suzzara, oltre ad avere fallito un rigore, ci siamo disuniti. Stavolta è stato il contrario: merito dei ragazzi, il successo appartiene all’ultimo turno di campionato, è tempo, come ho detto prima, di pensare alla prossima partita, dobbiamo sempre pensare alla sfida che ci riserva il calendario. Dobbiamo concentrarci sul San Paolo, che verrà a Marmirolo col dente avvelenato per la netta sconfitta casalinga con la Serenissima, deciso a non farsi superare in questo scontro diretto. Da parte nostra in campo dobbiamo stare molto attenti, giocando in maniera semplice ma redditizia come a Castenedolo». Sicuri assenti per squalifica Becchi e David Dondi.