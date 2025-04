Calcio 1a Categoria – Mister Artoni promuove il Suzzara: “Bilancio positivo anche senza play off”

Suzzara Il tecnico del Suzzara, Agide Artoni, non nasconde il rammarico per il mancato approdo ai play off. Reduci dal successo casalingo nel derby contro il Gonzaga, i bianconeri chiuderanno domani la stagione sul campo del già retrocesso Pescarolo. «L’attuale posizione è da play off, ma non bastano i punti, anche se dovessimo vincere a Pescarolo – sottolinea Artoni -. Pesano i recenti pareggi contro Voluntas Montichiari e Porto. Un vero peccato, perché questo gruppo molto giovane ha dimostrato grande attaccamento ai colori bianconeri». Il mister guarda comunque con ottimismo al futuro: «C’è una buona base su cui lavorare. Ricordiamoci che fino a pochi mesi fa regnava l’incertezza sul futuro del Suzzara. Con l’arrivo alla presidenza di Antenore Pigozzi siamo ripartiti dalla Prima Categoria. All’andata, soprattutto in trasferta, abbiamo faticato: il gruppo era nuovo e doveva conoscersi, serviva tempo per trovare i giusti equilibri. Una volta assestata la squadra, abbiamo fatto un grande percorso. È stato bello vedere questi ragazzi crescere. Il futuro? Non ho ancora parlato con la dirigenza – taglia corto Artoni – al momento sono impegnati. Vedremo più avanti».