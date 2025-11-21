Calcio 1a Categoria – Mussetola avvisa la Rapid Olimpia: “Derby difficile con la Serenissima”

Gazoldo Il tecnico della Rapid Olimpia, Fabio Mussetola, conosce bene le insidie del derby di domani a Roncoferraro contro la Serenissima. I giallorossi arrivano dal successo interno sul Sirmione Rovizza e inseguono il Suzzara capolista a due lunghezze. La Serenissima, staccata di sei punti, nell’ultimo turno ha pareggiato 1-1 a Marmirolo contro l’Union Team. «La Serenissima – spiega Mussetola – è una squadra costruita per essere protagonista e lo sarà. Il derby non sarà semplice, ma lo affronteremo con attenzione e con la voglia di fare bene, giocando la nostra partita. Siamo una neopromossa: conquistare 34-36 punti dovrebbe bastare per mantenere la categoria. Ora dobbiamo continuare su questa strada positiva e provare a fare risultato a Roncoferraro contro un avversario forte e in salute». Per il derby di domani non saranno disponibili Thai Ba e Jadid.