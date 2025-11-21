Calcio giovanile: il programma del weekend

JUNIORES REGIONALE U19 ELITE

11ª giornata, oggi ore 15

Bsv Garda-Atletico Orsa Iseo

Castellana-Ciliverghe

Castelleone-Curtatone

Castiglione-Cividate Pont. (ore 16.30)

Cazzagobornato-Valcalepio

Darfo Boario-La Sportiva Ome

Sported Maris-Aurora Travagliato

Verolese-Mario Rigamonti

Classifica: Darfo Boario 20, Cividate, Ciliverghe e Curtatone 19, Sported Maris 18, Castiglione 17, Castellana, Travagliato e Rigamonti 16, Cazzago 15, Castelleone 12, Bsv Garda e La Sportiva Ome 8, Orsa Iseo 6, Valcalepio 5, Verolese 2

JUNIORES REGIONALE U19

11ª giornata, oggi ore 15

Asola-Bagnolese (ore 15.30)

Carpenedolo-UT Marmirolo (14.30)

Esperia-Voluntas

Orceana-Poggese

San Lazzaro-Pavonese

Sirmione Rovizza-Castelvetro

Soresinese-Leoncelli

Sporting Club-Governolese

Classifica: Poggese 24, Sporting e Orceana 22, Pavonese 18, Governolese e Asola 16, Castelvetro e Leoncelli 14, Voluntas 13, Soresinese 12, Marmirolo e Carpenedolo 11, Sirmione ed Esperia 10, Bagnolese 8, S. Lazzaro 4

JUNIORES PROVINCIALE UNDER 19

10ª giornata, oggi ore 16

Quistello-Voltesi

Gonzaga-Union Colli Morenici

Mantovana-La Cantera (ore 15)

Porto-Borgo Virgilio (ore 15)

River-Segnate (ore 16.30)

Roverbellese-Ceresarese

Pegognaga-Ostiglia (mercoledì 19.30)

Riposa: Serenissima

Classifica: Gonzaga 23, Ceresarese 21, Porto 19, Roverbellese 18, Mantovana, Quistello e Borgo Virgilio 15, Serenissima, Voltesi e Union Colli 13, Ostiglia 9, La Cantera 7, Segnate 5, River 4, Pegognaga 3

ALLIEVI REGIONALI UNDER 18 CRL

11ª giornata, domani ore 10

New Team-Accademia Prevalle

Roncadelle-Montorfano Rovato

Voluntas-Aurora Travagliato

Passirano Camignone-Uso United

Real Dor Brescia-Cazzagobornato

Rezzato-Castiglione (oggi ore 18.15)

Sporting Chiari-Desenzano

San Michele-Unitas Olympia (3 dic.)

Classifica: Rovato 26, Desenzano 25, Voluntas 24, New Team e Rezzato 17, Travagliato e Prevalle 16, Real Dor Brescia 15, Uso United 14, Unitas Olympia 13, Sporting Chiari 12, San Michele 10, Roncadelle 7, Cazzagobornato 6, Passirano 4, Castiglione 3

ALLIEVI REGIONALI U18 CRER

11ª giornata, domani ore 10

Suzzara-Mirandolese (oggi ore 15.30)

Arcetana-Pavullo

Limidi-Lentigione

Colombaro-Cabassi Union Carpi

Real Formigine-Rubierese

San Paolo-Castelnuovo

Riposano: Viadana e S.Ilario

Classifica: Viadana 27, Lentigione 22, Rubierese 19, San Paolo 17, Real Formigine 14, Sporting S.Ilario 12, Colombaro 11, Mirandolese 9, Arcetana 8, Pavullo e Castelnuovo 7, Suzzara e Limidi 5, Cabassi Union Carpi 4

ALLIEVI REGIONALI UNDER 17

13ª giornata, domani ore 10

Montorfano Rovato-Pavoniana

Cellatica-Castiglione (oggi ore 18)

Orceana-Quistello (oggi ore 18.15)

Castelverde-Accademia Prevalle

Ciliverghe-Soncinese

Sported Maris-Valtrompia

Sporting Club-Verolese (ore 11)

Vighenzi-Gussago

Riposa: Pavonese

Classifica: Cellatica 33, Vighenzi 30, Castiglione 27, Ciliverghe e Gussago 25, Valtrompia e Sported Maris 19, Pavoniana 17, Pavonese e Soncinese 15, Montorf. Rovato 14, Orceana 12, Verolese 9, Acc.Prevalle e Quistello 7, Sporting Club 5, Castelverde 0

ALLIEVI PROVINCIALI UNDER 17

10ª giornata, domani ore 10

Medolese-La Cantera (oggi ore 14.30)

Curtatone-Mantovana

Borgo Virgilio-Polirone

Porto-Serenissima

Rapid Olimpia-Pegognaga (oggi 16)

San Lazzaro-Pomponesco

Voltesi-Asola (oggi ore 16)

Riposa: Castellana

Classifica: Castellana 28, San Lazzaro 27, Voltesi 25, Borgo Virgilio 24, Asola 22, Curtatone 19, Porto 18, Rapid Olimpia 11, Serenissima 10, Polirone 6, Pegognaga 5, Medolese 4, La Cantera e Mantovana 3, Pomponesco 0

ALLIEVI REGIONALI UNDER 16

11ª giornata, domani ore 10

Castellana-Desenzano (oggi ore 17.30)

Castiglione-Concesio (oggi ore 18.30)

Ciliverghe-Sported Maris

Darfo Boario-Azzano

Porto-Gussago (oggi ore 15)

Pavonese-Colognese

Rezzato-Valcalepio Junior

Pavoniana-Città di Albino

Classifica: Desenzano 26, Città Albino 25, Sported e Castiglione 19, Valcalepio Jr 18, Ciliverghe 17, Colognese, Pavonese e Pavoniana 16, Castellana e Darfo 14, Azzano 13, Concesio 7, Gussago 6, Porto 2, Rezzato 1

ALLIEVI PROVINCIALI UNDER 16

10ª giornata, oggi ore 16.30

Borgo Virgilio-Cannetese (ore 15.30)

Polirone-Poggese

River-San Lazzaro (domani ore 10)

S.Egidio S.Pio X-Mantovana (ore 18)

Union Colli-Rapid Olimpia

UT Marmirolo-Gonzaga (ore 15.30)

Riposa: Quistello

Classifica: S.Lazzaro 22, Quistello 21, Polirone 20, Marmirolo 18, S.Egidio S.Pio X 17, Union Colli 15, Rapid Olimpia 12, River e Poggese 9, Borgo Virgilio 7, Cannetese 6, Gonzaga, 3, Mantovana 0

GIOVANISSIMI REG. U15 GIRONE E

11ª giornata, domani ore 10

Cellatica-Palazzolo

Montorfano Rovato-Travagliato

Concesio-Castiglione

Darfo Boario-Valtenesi

Uso United-Cortefranca

Valcalepio Junior-Ciliverghe

Vighenzi-Mario Rigamonti

Voluntas Brescia-Gavardo (martedì)

Classifica: Darfo 30, Palazzolo 25, Vighenzi 23, Rigamonti 21, Valtenesi 19, Ciliverghe e Castiglione 17, Concesio 16, Valcalepio 14, Rovato 9, Uso United, Voluntas Bs e Gavardo 8, Cortefran. 7, Cellatica 4, Travagliato 1

GIOVANISSIMI REG. U15 GIRONE F

11ª giornata, domani ore 10

Casalpusterlengo-Unitas Olympia

Ripaltese-Asola (oggi ore 14.45)

Castellana-San Lazzaro (ore 11.15)

Castelnuovo-Orceana

Pianenghese-Offanenghese

Rapid Olimpia-Pavonese

Soncinese-Porto (ore 9.30)

Sported Maris-Codogno

Classifica: Castellana 27, San Lazzaro 26, Codogno e Sported Maris 22, Orceana 21, Castelnuovo 19, Offanenghese 18, Soncinese 16, Ripaltese 14, Pavonese e Rapid Olimpia 13, Porto e Unitas Olympia 6, Asola e Pianenghese 4, Casalpusterlengo 3

GIOVANISSIMI PROV. U15 GIR. A

10ª giornata, domani ore 10

Cannetese-Redondesco

Medolese-San Lazzaro (ore 9.15)

Curtatone-Borgo Virgilio (oggi ore 15)

Sporting Club-Roverbellese

Union Colli Morenici-La Cantera

Voltesi-Casaloldo (lunedì ore 19)

Classifica: Sporting 27, La Cantera 20, San Lazzaro 19, Curtatone e Roverbellese 16, Voltesi e Union Colli 15, Casaloldo 9, Redondesco 7, Cannetese 6, Medolese e Borgo Virgilio 3

GIOVANISSIMI PROV. U15 GIR. B

10ª giornata, domani ore 10

Gonzaga-Serenissima

Poggese-River

Pegognaga-S.Egidio S.Pio X (oggi 16)

UT Marmirolo-Piccoli Pirati

Union Villa-Quistello (oggi ore 15)

Riposa: Polirone

Classifica: Pegognaga 19, Gonzaga e S.Egidio S.Pio X 18, Marmirolo 16, Union Villa 14, River 12, Poggese 11, Piccoli Pirati 9, Serenissima 8, Quistello 3, Polirone 0

GIOVANISSIMI REGIONALI U14

11ª giornata, domani ore 10

Desenzano-Cazzagobornato

Voluntas-Sported Maris

San Lazzaro-M.Rigamonti (oggi 15)

Uso United-Vighenzi

Breno-Castellana (ore 11.30)

Castiglione-Pavoniana (ore 11.15)

Darfo Boario-Aurora Travagliato

Palazzolo-Ciliverghe

Classifica: Voluntas 25, Desenzano 22, Pavoniana e Vighenzi 20, Darfo e Breno 18, Sported 17, Ciliverghe 16, Castellana 15, Palazzolo e Rigamonti 14, Cazzago 9, Castiglione 6, Travagliato 5, San Lazzaro 4, Uso United 0

GIOVANISSIMI PROV. U14 GIR. A

Recupero 6ª giornata, domani ore 10

Rapid Olimpia-Mantovana B

Classifica: Porto 21, Rapid Olimpia e Curtatone 15, Mantovana B 10, Sporting Club 7, Bagnolese 5, La Cantera 3, Roverbellese B 2

GIOVANISS. U14 CHRISTMAS CUP

1ª giornata, oggi ore 15

Sporting-Curtatone (domani ore 9)

Mantovana A-River

La Cantera-San Lazzaro (ore 16)

Roverbellese-Poggese

Moglia-Porto (domani ore 9.40)

JUNIORES CREMONA

11ª giornata, oggi ore 15

La Piccola Atene-Grumulus

Acquanegra-San Luigi (ore 15.30)

CAMPIONATI CRER

Allievi Int. U16 Pr: 11ª g. (dom 10.30)

Arsenal-Viadana (ore 10)

San Pancrazio-Rapid Viadana

Giovanis. U14 Re: 11ª g. (dom 10.30)

Falkgalileo-Viadana