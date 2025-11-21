Calcio giovanile: il programma del weekend

JUNIORES REGIONALE U19 ELITE
11ª giornata, oggi ore 15
Bsv Garda-Atletico Orsa Iseo
Castellana-Ciliverghe
Castelleone-Curtatone
Castiglione-Cividate Pont. (ore 16.30)
Cazzagobornato-Valcalepio
Darfo Boario-La Sportiva Ome
Sported Maris-Aurora Travagliato
Verolese-Mario Rigamonti
Classifica: Darfo Boario 20, Cividate, Ciliverghe e Curtatone 19, Sported Maris 18, Castiglione 17, Castellana, Travagliato e Rigamonti 16, Cazzago 15, Castelleone 12, Bsv Garda e La Sportiva Ome 8, Orsa Iseo 6, Valcalepio 5, Verolese 2
JUNIORES REGIONALE U19
11ª giornata, oggi ore 15
Asola-Bagnolese (ore 15.30)
Carpenedolo-UT Marmirolo (14.30)
Esperia-Voluntas
Orceana-Poggese
San Lazzaro-Pavonese
Sirmione Rovizza-Castelvetro
Soresinese-Leoncelli
Sporting Club-Governolese
Classifica: Poggese 24, Sporting e Orceana 22, Pavonese 18, Governolese e Asola 16, Castelvetro e Leoncelli 14, Voluntas 13, Soresinese 12, Marmirolo e Carpenedolo 11, Sirmione ed Esperia 10, Bagnolese 8, S. Lazzaro 4
JUNIORES PROVINCIALE UNDER 19
10ª giornata, oggi ore 16
Quistello-Voltesi
Gonzaga-Union Colli Morenici
Mantovana-La Cantera (ore 15)
Porto-Borgo Virgilio (ore 15)
River-Segnate (ore 16.30)
Roverbellese-Ceresarese
Pegognaga-Ostiglia (mercoledì 19.30)
Riposa: Serenissima
Classifica: Gonzaga 23, Ceresarese 21, Porto 19, Roverbellese 18, Mantovana, Quistello e Borgo Virgilio 15, Serenissima, Voltesi e Union Colli 13, Ostiglia 9, La Cantera 7, Segnate 5, River 4, Pegognaga 3
ALLIEVI REGIONALI UNDER 18 CRL
11ª giornata, domani ore 10
New Team-Accademia Prevalle
Roncadelle-Montorfano Rovato
Voluntas-Aurora Travagliato
Passirano Camignone-Uso United
Real Dor Brescia-Cazzagobornato
Rezzato-Castiglione (oggi ore 18.15)
Sporting Chiari-Desenzano
San Michele-Unitas Olympia (3 dic.)
Classifica: Rovato 26, Desenzano 25, Voluntas 24, New Team e Rezzato 17, Travagliato e Prevalle 16, Real Dor Brescia 15, Uso United 14, Unitas Olympia 13, Sporting Chiari 12, San Michele 10, Roncadelle 7, Cazzagobornato 6, Passirano 4, Castiglione 3
ALLIEVI REGIONALI U18 CRER
11ª giornata, domani ore 10
Suzzara-Mirandolese (oggi ore 15.30)
Arcetana-Pavullo
Limidi-Lentigione
Colombaro-Cabassi Union Carpi
Real Formigine-Rubierese
San Paolo-Castelnuovo
Riposano: Viadana e S.Ilario
Classifica: Viadana 27, Lentigione 22, Rubierese 19, San Paolo 17, Real Formigine 14, Sporting S.Ilario 12, Colombaro 11, Mirandolese 9, Arcetana 8, Pavullo e Castelnuovo 7, Suzzara e Limidi 5, Cabassi Union Carpi 4
ALLIEVI REGIONALI UNDER 17
13ª giornata, domani ore 10
Montorfano Rovato-Pavoniana
Cellatica-Castiglione (oggi ore 18)
Orceana-Quistello (oggi ore 18.15)
Castelverde-Accademia Prevalle
Ciliverghe-Soncinese
Sported Maris-Valtrompia
Sporting Club-Verolese (ore 11)
Vighenzi-Gussago
Riposa: Pavonese
Classifica: Cellatica 33, Vighenzi 30, Castiglione 27, Ciliverghe e Gussago 25, Valtrompia e Sported Maris 19, Pavoniana 17, Pavonese e Soncinese 15, Montorf. Rovato 14, Orceana 12, Verolese 9, Acc.Prevalle e Quistello 7, Sporting Club 5, Castelverde 0
ALLIEVI PROVINCIALI UNDER 17
10ª giornata, domani ore 10
Medolese-La Cantera (oggi ore 14.30)
Curtatone-Mantovana
Borgo Virgilio-Polirone
Porto-Serenissima
Rapid Olimpia-Pegognaga (oggi 16)
San Lazzaro-Pomponesco
Voltesi-Asola (oggi ore 16)
Riposa: Castellana
Classifica: Castellana 28, San Lazzaro 27, Voltesi 25, Borgo Virgilio 24, Asola 22, Curtatone 19, Porto 18, Rapid Olimpia 11, Serenissima 10, Polirone 6, Pegognaga 5, Medolese 4, La Cantera e Mantovana 3, Pomponesco 0
ALLIEVI REGIONALI UNDER 16
11ª giornata, domani ore 10
Castellana-Desenzano (oggi ore 17.30)
Castiglione-Concesio (oggi ore 18.30)
Ciliverghe-Sported Maris
Darfo Boario-Azzano
Porto-Gussago (oggi ore 15)
Pavonese-Colognese
Rezzato-Valcalepio Junior
Pavoniana-Città di Albino
Classifica: Desenzano 26, Città Albino 25, Sported e Castiglione 19, Valcalepio Jr 18, Ciliverghe 17, Colognese, Pavonese e Pavoniana 16, Castellana e Darfo 14, Azzano 13, Concesio 7, Gussago 6, Porto 2, Rezzato 1
ALLIEVI PROVINCIALI UNDER 16
10ª giornata, oggi ore 16.30
Borgo Virgilio-Cannetese (ore 15.30)
Polirone-Poggese
River-San Lazzaro (domani ore 10)
S.Egidio S.Pio X-Mantovana (ore 18)
Union Colli-Rapid Olimpia
UT Marmirolo-Gonzaga (ore 15.30)
Riposa: Quistello
Classifica: S.Lazzaro 22, Quistello 21, Polirone 20, Marmirolo 18, S.Egidio S.Pio X 17, Union Colli 15, Rapid Olimpia 12, River e Poggese 9, Borgo Virgilio 7, Cannetese 6, Gonzaga, 3, Mantovana 0
GIOVANISSIMI REG. U15 GIRONE E
11ª giornata, domani ore 10
Cellatica-Palazzolo
Montorfano Rovato-Travagliato
Concesio-Castiglione
Darfo Boario-Valtenesi
Uso United-Cortefranca
Valcalepio Junior-Ciliverghe
Vighenzi-Mario Rigamonti
Voluntas Brescia-Gavardo (martedì)
Classifica: Darfo 30, Palazzolo 25, Vighenzi 23, Rigamonti 21, Valtenesi 19, Ciliverghe e Castiglione 17, Concesio 16, Valcalepio 14, Rovato 9, Uso United, Voluntas Bs e Gavardo 8, Cortefran. 7, Cellatica 4, Travagliato 1
GIOVANISSIMI REG. U15 GIRONE F
11ª giornata, domani ore 10
Casalpusterlengo-Unitas Olympia
Ripaltese-Asola (oggi ore 14.45)
Castellana-San Lazzaro (ore 11.15)
Castelnuovo-Orceana
Pianenghese-Offanenghese
Rapid Olimpia-Pavonese
Soncinese-Porto (ore 9.30)
Sported Maris-Codogno
Classifica: Castellana 27, San Lazzaro 26, Codogno e Sported Maris 22, Orceana 21, Castelnuovo 19, Offanenghese 18, Soncinese 16, Ripaltese 14, Pavonese e Rapid Olimpia 13, Porto e Unitas Olympia 6, Asola e Pianenghese 4, Casalpusterlengo 3
GIOVANISSIMI PROV. U15 GIR. A
10ª giornata, domani ore 10
Cannetese-Redondesco
Medolese-San Lazzaro (ore 9.15)
Curtatone-Borgo Virgilio (oggi ore 15)
Sporting Club-Roverbellese
Union Colli Morenici-La Cantera
Voltesi-Casaloldo (lunedì ore 19)
Classifica: Sporting 27, La Cantera 20, San Lazzaro 19, Curtatone e Roverbellese 16, Voltesi e Union Colli 15, Casaloldo 9, Redondesco 7, Cannetese 6, Medolese e Borgo Virgilio 3
GIOVANISSIMI PROV. U15 GIR. B
10ª giornata, domani ore 10
Gonzaga-Serenissima
Poggese-River
Pegognaga-S.Egidio S.Pio X (oggi 16)
UT Marmirolo-Piccoli Pirati
Union Villa-Quistello (oggi ore 15)
Riposa: Polirone
Classifica: Pegognaga 19, Gonzaga e S.Egidio S.Pio X 18, Marmirolo 16, Union Villa 14, River 12, Poggese 11, Piccoli Pirati 9, Serenissima 8, Quistello 3, Polirone 0
GIOVANISSIMI REGIONALI U14
11ª giornata, domani ore 10
Desenzano-Cazzagobornato
Voluntas-Sported Maris
San Lazzaro-M.Rigamonti (oggi 15)
Uso United-Vighenzi
Breno-Castellana (ore 11.30)
Castiglione-Pavoniana (ore 11.15)
Darfo Boario-Aurora Travagliato
Palazzolo-Ciliverghe
Classifica: Voluntas 25, Desenzano 22, Pavoniana e Vighenzi 20, Darfo e Breno 18, Sported 17, Ciliverghe 16, Castellana 15, Palazzolo e Rigamonti 14, Cazzago 9, Castiglione 6, Travagliato 5, San Lazzaro 4, Uso United 0
GIOVANISSIMI PROV. U14 GIR. A
Recupero 6ª giornata, domani ore 10
Rapid Olimpia-Mantovana B
Classifica: Porto 21, Rapid Olimpia e Curtatone 15, Mantovana B 10, Sporting Club 7, Bagnolese 5, La Cantera 3, Roverbellese B 2
GIOVANISS. U14 CHRISTMAS CUP
1ª giornata, oggi ore 15
Sporting-Curtatone (domani ore 9)
Mantovana A-River
La Cantera-San Lazzaro (ore 16)
Roverbellese-Poggese
Moglia-Porto (domani ore 9.40)
JUNIORES CREMONA
11ª giornata, oggi ore 15
La Piccola Atene-Grumulus
Acquanegra-San Luigi (ore 15.30)
CAMPIONATI CRER
Allievi Int. U16 Pr: 11ª g. (dom 10.30)
Arsenal-Viadana (ore 10)
San Pancrazio-Rapid Viadana
Giovanis. U14 Re: 11ª g. (dom 10.30)
Falkgalileo-Viadana