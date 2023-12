Calcio 1a Categoria: Serenissima-Poggese, il pareggio serve a poco

Roncoferraro Un punto a testa, giusto per quanto visto nel big match di Prima, ma che non serve a nessuna delle due contendenti, nella rincorsa alla Verolese. Serenissima-Poggese è equilibrata, intensa e quasi priva di occasioni nitide. Nel finale, l’espulsione dell’estremo difensore Contesini sembra poter rompere gli equilibri, ma le porte rimangono intonse. E in classifica il team di Tenedini vede riallontanarsi i bresciani a +6.

Il match inizia con entrambe le squadre molto accorte e poco propositive, con il gioco che vive di numerosi contrasti in mezzo al campo e nulla più. Gli ospiti iniziano a portare maggiore intensità nella metà campo avversaria, facendo arretrare la Serenissima. Al 19’ Martina si libera di due uomini e serve nella zona destra dell’area Marangi, il quale con un gran tiro fa tremare la porta difesa da Contesini colpendo la traversa. Nei minuti successivi si gioca prevalentemente nella metà campo dei padroni di casa, ma la Poggese non riesce a creare occasioni realmente pericolose. Dopo la prima mezz’ora iniziano a rendersi pericolosi anche i padroni di casa, provando a insidiare Bocchi con alcune conclusioni dalla distanza. Le due squadre tornano negli spogliatoi dopo un primo tempo quasi privo di reali occasioni da gol. La seconda frazione inizia con i ragazzi di mister Tenedini più propositivi ed efficaci nel giro palla. Al 54’ Serenghi viene servito ottimamente da Boselli, ma da posizione ravvicinata conclude malamente alto. Al 63’ è di nuovo Serenghi ad andare vicino al gol: calcio d’angolo da sinistra, respinta corta e centrale della difesa ospite, rigore in movimento calciato debole, facile preda di Bocchi. Con il passare dei minuti, la Poggese alza baricentro e mette in difficoltà la Sere. Al 85’ padroni di casa in 10 per un intervento falloso di Contesini su Bacchiega che si stava involando in porta. Nel recupero, nonostante l’inferiorità numerica, sono i padroni di casa i più pericolosi con un paio di colpi di testa del subentrato Passarino.