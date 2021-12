SAN BENEDETTO PO Ultimi giorni disponibili per visitare l’incantevole mostra pittorica dell’artista mantovano Claudio Malacarne in quel dell’ex refettorio del complesso monastico del Polirone. “L’ombra della luce”, questo il nome della vasta serie di tele realizzate dal pittore, abbondantemente apprezzato tanto in patria quanto all’estero, sarà visitabile oggi, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30. Una mostra inaugurata a ottobre, fortemente voluta e curata dal Liceo Artistico Giulio Romano, con il patrocinio e la collaborazione della Città di San Benedetto Po e il Museo Civico Polironiano. In questa mostra, il cui nome è ispirato a una delle più belle canzoni del compianto Franco Battiato, è l’esemplificazione di come Malacarne cerchi di trasformare i fondali in un palcoscenico dove agiscono i suoi attori, ovvero i protagonisti delle sue tele. Una svolta importante, una serie di immagini liquide e penetranti, la maggior parte delle quali nate durante il lockdown, figlie di una fase di introspezione, tanto intima e profonda quanto catartica, del pittore. Un’occasione davvero da non perdere per apprezzare le qualità di un artista internazionale del calibro di Claudio Malacarne. (f.b.)