Si è spento Giancarlo Leoni, paladino del porto di Mantova

MANTOVA Una notizia attesa e inattesa ha travolto ieri istituzioni e soggetti privati che hanno concorso in questi anni alla elaborazione di progetti finalizzati alla navigabilità e naturalizzazione dei nostro fiumi. Si è spento ieri sera nella sua casa di Mantova l’architetto Giancarlo Leoni. Aveva 69 anni. Da tempo malato si è reso arreso all’evidenza di un male che non lasciava prospettive diverse. Leoni è stato il paladino del porto di Valdaro. Lo è stato nei molti anni durante i quali ha sovrinteso al comparto infrastrutturale dell’Amministrazione Provinciale. La sua indefessa opera per la valorizzazione e costruzione del polo intermodale di Valdaro, lo ha visto protagonista in tutti gli incontri intercorsi tra i vari enti interessati a questa infrastruttura strategica del Mantovano. Da ultimo si era occupato anche della navigabilità del Mincio.

Lascia la moglie Claudia albini e il figlio Michele che da poco gli aveva donato un nipotino.