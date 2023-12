Calcio Serie C – Mantova, ancora 200 biglietti per la trasferta di venerdì a Legnago

Mantova Sono circa 200 i biglietti ancora a disposizione dei tifosi biancorossi per la trasferta di venerdì sera a Legnago (calcio d’inizio alle 18.30). Per il Mantova sarà l’ultima gara del 2023. I tifosi virgiliani si sono fatti sentire per il rincaro del costo del settore ospiti, ma nonostante i 17 euro necessari per acquistare il tagliando, venerdì il Mantova sarà sostenuto in massa dai propri sostenitori. In totale sono 800 i posti disponibili per i supporters biancorossi e tra oggi e domani è molto probabile che si esauriscano i biglietti a disposizione. Un altro piccolo esodo dopo quelli di Verona e Vicenza. Tanto entusiasmo da parte della tifoseria e tanta voglia da parte della squadra di chiudere nel migliore dei modi il girone d’andata per passare serenamente le festività.