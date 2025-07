Calcio 2a Categoria – Carturan: “Soave competitivo per traguardi importanti”

Soave Si è alzato ufficialmente il sipario sulla nuova stagione del Soave, con la presentazione della rosa granata davanti ai vertici societari e al nuovo staff tecnico. Il presidente Ercole Pezzo, affiancato dal direttore sportivo Massimo Alansi, ha accolto la squadra in vista dell’inizio della preparazione. Accanto a loro, il nuovo allenatore Riccardo Carturan, subentrato a Tommaso Sansone – passato al New Castellucchio – ha diretto il primo incontro con i suoi giocatori, anche se non tutti erano presenti: quattro, infatti, erano assenti giustificati. Il gruppo si appresta ad affrontare la stagione con entusiasmo, nonostante qualche punto interrogativo legato alla competitività del girone. Carturan ha espresso soddisfazione per il materiale umano a disposizione: «Sono molto contento dell’organico che mi è stato messo a disposizione – ha esordito il tecnico -. Alcuni giocatori, come Barbieri e Ndiaye, li conosco bene, erano con me la scorsa stagione a Curtatone. La società ha lavorato bene e ha costruito un gruppo che, almeno sulla carta, ha buone potenzialità». Cauto però l’approccio del mister sui pronostici: «È difficile dire ora quale sarà il nostro valore rispetto alle avversarie. Ci sono squadre che si sono rinforzate, ma sarà il campo a parlare. Noi dobbiamo pensare a lavorare con umiltà, cercando di creare al più presto un’identità di squadra». Per Carturan si tratta di una nuova sfida in una piazza che vuole rilanciarsi, con la consapevolezza che l’equilibrio sarà uno dei tratti distintivi del campionato. Il Soave punta a recitare un ruolo da protagonista, ma senza proclami, lasciando che sia il rettangolo verde a dare le risposte.