Incendio in un’abitazione a Suzzara, ustionata una persona

SUZZARA La Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Mantova è stata allertata questa mattina, intorno alle ore 10, per un incendio abitazione nel comune di Suzzara. Per cause da accertare il rogo si è generalizzato in tutto l’immobile, una casa indipendente su due livelli, causando ingenti danni. Sono immediatamente intervenute due squadre dai Distaccamenti di Suzzara e Viadana con due autopompe, nonché un’autobotte ed un’autoscala direttamente dalla Sede Centrale di Viale Risorgimento. All’interno si trovava una persona di sesso maschile che è stata estratta dai Vigili e consegnata ai sanitari, per essere poi elitrasportata presso una struttura ospedaliera a causa delle ustioni. Sul posto personale del 118 e la Polizia Locale di Suzzara.