Calcio 2a Categoria – Dall’Aglio e il nuovo corso Quistello: “Puntiamo sui giovani del vivaio”

Quistello Il Quistello riparte da mister Michele Dall’Aglio per la stagione del rilancio in Seconda Categoria. Un passo importante per il tecnico, che torna in biancorosso dopo anni dedicati al settore giovanile. «Anni fa sono stato vice allenatore alla Dinamo Gonzaga – racconta Dall’Aglio -. Per il resto ho fatto solo settore giovanile, a Suzzara, Quistello appunto e Castellana, dove nell’ultima stagione ho allenato gli Allievi Under 17». La scelta di accettare la proposta biancorossa è legata soprattutto alla filosofia della società. «Ho accettato perché si punta sui giovani, sui ragazzi del nostro vivaio. Altrimenti non sarei tornato in un ambiente che conosco. I giocatori che sono andati via sono stati sostituiti con altri giovani e molti elementi della prima squadra li conosco bene». Il nuovo mister avrà quindi il compito di valorizzare un gruppo giovane e accompagnarlo nel percorso di crescita: «Bisogna dare sempre qualcosa in più ai ragazzi, farli migliorare e aiutarli a crescere». La preparazione del Quistello inizierà il prossimo 18 agosto, data in cui scatterà ufficialmente la nuova avventura biancorossa.