Calcio 2a Categoria – Daniel Ghisleri, l’Atletico ha il suo portiere goleador: “Questa volta ho usato… la testa”

Castiglione Certe volte il calcio sa regalare emozioni uniche, e domenica scorsa il protagonista assoluto è stato Daniel Ghisleri, portiere dell’Atletico Castiglione. Stanco di raccogliere palloni in fondo alla rete dopo aver subito due gol, ha deciso di prendersi la scena in modo clamoroso. Sul 2-1 per il Soave, con l’Atletico ormai vicino alla sconfitta, Ghisleri ha preso una decisione insolita per un estremo difensore: nel pieno dei minuti di recupero, è salito nell’area avversaria sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Un colpo di testa preciso, un pallone imprendibile per il collega del Soave e la rete del 2-2 ha fatto esplodere la gioia della squadra e dei tifosi aloisiani.

Grazie a questo pareggio, l’Atletico è salito a quota 29 punti in classifica, avvicinandosi all’obiettivo salvezza. La zona play out è infatti distante cinque lunghezze, quando mancano sei giornate alla fine del campionato. Un margine di sicurezza che va conservato. Nel prossimo turno, la squadra castiglionese affronterà in trasferta la Voltese, a sua volta avanti di cinque lunghezze e in lotta per i play off, in una sfida che potrebbe rivelarsi cruciale per i rispettivi obiettivi nel prosieguo del torneo.

Ma torniamo a Ghisleri, perchè il gol di un portiere, per giunta decisivo e al 96’, va celebrato a dovere. «E’ la prima volta che segno una rete – racconta Daniel con un sorriso – il mio compito è evitare di subirle, ma domenica mi sono trovato a raccogliere il pallone in fondo al sacco per ben due volte. Sul 2-1, ormai a tempo quasi scaduto, ho deciso di provarci: sono andato in area, ho sfruttato un cross con un colpo di testa ed è andata bene. È stato un gol importante per noi, un punto prezioso nella corsa alla salvezza. I play off sono lontani, quindi dobbiamo concentrarci sull’obiettivo principale: mantenere la categoria. Da qui alla fine della stagione, ogni punto sarà fondamentale». Ghisleri, arrivato all’Atletico la scorsa stagione dopo l’esperienza al Sirmione, si dice entusiasta del lavoro con mister Vaccari: «Con lui mi trovo molto bene, è un tecnico esperto e con le idee chiare. Dopo un inizio difficile – conclude – ci siamo ripresi bene e ora contiamo di toglierci altre soddisfazioni».