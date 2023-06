Calcio Mantova: Dossena e Occhiuzzi in pole per la panchina

Mantova Mentre la società cerca di capire in che categoria giocherà il prossimo anno, il responsabile dell’area tecnica, Christian Botturi, fresco di nomina, è al lavoro in sede per comporre il puzzle sul fronte tecnico, e non solo. Tanto lavoro per il dirigente bresciano in questi giorni. Tanti colloqui avviati con le varie componenti del club e, soprattutto, due trattative aperte con altrettanti allenatori che potrebbero fare al caso del Mantova. Da quanto trapela dalle parti di viale Te, Botturi potrebbe chiudere in tempi rapidi perchè ha le idee chiare, ma fino al 20 giugno non arriverà comunque l’ufficialità. In quella giornata potrebbe esserci la svolta e di conseguenza potrebbe arrivare l’accordo con mister Andrea Dossena. L’ex tecnico del Renate è un profilo che piace molto a Botturi. C’è già stato più di un contatto e lo stesso Dossena sembra disponibile ad attendere ancora un po’ prima di considerare eventuali altre proposte. Lo stesso dicasi per Roberto Occhiuzzi, che quest’anno ha portato l’Olbia a raggiungere la salvezza in Lega Pro. Servirà ancora un po’ di tempo quindi per arrivare all’annuncio. La suggestione Matteo Paro pare essere già tramontata. Così come Luca Tabbiani, che sembra indirizzato verso Catania. Ma non è da escludere che possano esserci altre sorprese nei prossimi giorni. Il lavoro di Botturi proseguirà come sempre sotto traccia. Il Mantova attende invece il nuovo responsabile del settore giovanile, Marco Fioretto, che nelle prossime settimane dovrebbe svincolarsi dall’Atalanta. Un arrivo di prestigio in un settore delicato come quello del vivaio, dove bisognerà fare un grande lavoro.