Calcio 2a Categoria – La Roverbellese di Ferrari parte in pole position

Roverbella Roverbella si prepara a vivere una stagione da protagonista. La società ha messo a segno un mercato di grande spessore, rinforzando in maniera decisa la rosa. L’ultimo arrivato è Pio Vitaglione, esterno d’attacco che porta qualità e imprevedibilità al reparto offensivo. Dopo la brusca eliminazione in Coppa Mantova per mano della Voltese, la squadra ha subito trovato il modo di reagire. Nell’amichevole disputata sabato contro il Casalromano, i gialloverdi di mister Ferrari hanno mostrato segnali confortanti, imponendosi 3-1 grazie alla doppietta di Bourgana e alla rete di Vernizzi. Il cammino verso il campionato proseguirà ora con altri due test contro formazioni di pari categoria: mercoledì sera (ore 20.30) a Roverbella contro il Casaloldo; sabato a Castiglione Mantovano contro la Rapid United (fischio d’inizio alle ore 17).

Rimaniamo in Seconda perchè la Villimpentese ha in canna un ultimo colpo di mercato e oggi potrebbe chiudere con l’esperto bomber Valerio Terragin per rinforzare l’attacco.