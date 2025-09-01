Tamburello serie A m Coppa Italia – Il Ceresara si arrende in casa al Somma

Mantova Obiettivo fallito per il Ceresara. Voleva portare a casa i tre punti, giocando davanti al pubblico amico, invece si è arreso al Sommacampagna, ora capolista a punteggio pieno, per 0-2. I ragazzi di Grandelli non sono così riusciti a conquistare nessun punto nel recupero della seconda giornata della Coppa Italia. Da dimenticare il primo parziale, con i veronesi più attenti e tonici, che hanno vinto 3-6. Nel secondo il Ceresara è andato ancora in difficoltà, ma sotto 2-4 ha avuto la capacità di rimontare e agganciare gli ospiti 4-4 e 5-5, poi nel tie-break ha ceduto.

Deluso il presidente Fabrizio Pezzini, che si aspettava qualcosa in più dalla sua squadra: «Ceresara ancora in vacanza. Nel primo set abbiamo giocato male. Nel secondo siamo riusciti a riprenderci sul 4 pari, ma poi al tie-break sono stati migliori loro. Noi siamo scesi in campo un po’ sottotono; loro invece sono stati bravi e hanno fatto una bella gara. Speriamo di rifarci alla prossima occasione».

Serie B maschile – Nulla da fare nemmeno per il Cereta, che comunque ha strappato un punticino al Segno. Senza Corazzina, ha però lottato per tre ore e 30’. Ha iniziato alla grande con la vittoria del primo parziale per 6-5, poi è stato agguantato sull’1-1 dagli ospiti, sempre per 5-6. Nel tie-break finale, il Segno ha chiuso il match 2-8.

Serie B femminile – Al via la Coppa Italia anche per la serie B femminile, con le formazioni suddivise in quattro gironi da tre squadre ciascuno. Per quanto riguarda le mantovane, nel girone 1 ha riposato la Cavrianese. Nel girone 4, come da pronostico, il Cavalcaselle ha espugnato 0-2 Guidizzolo (3-6, 0-6). Ha osservato il turno di ripo il Capriano del Colle A.