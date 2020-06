Calcio 2ª Categoria – La Villimpentese rinforza la difesa con Tinazzo e Dalla Pellegrina

VILLIMPENTA Grandi manovre in casa Villimpentese, bisogna infatti prepararsi per lo sbarco in Seconda Categoria guadagnato con lo splendido cammino record dell’ultima stagione, che soltanto il Covid ha saputo interrompere. La promozione è comunque arrivata, seppur a tavolino, e la società si sta attrezzando per ben figurare anche nella categoria superiore. Ecco allora due ottimi rinforzi per la difesa: si tratta del jolly Marco Dalla Pellegrina dalla Casteldariese e del centrale Alessandro Tinazzo dal Borgo Virgilio. E proprio al club di Cerese guarda con attenzione mister Ciccone, che lì è cresciuto come allenatore e ha lasciato ottimi ricordi nei ragazzi. La Villimpentese, è bene ricordarlo, al Borgo ha già soffiato il bomber Halili, capocannoniere dell’ultimo campionato di Seconda con 14 gol, e ora corteggia il capitano Luca Bonizzi per ricomporre in gialloblù la coppia di centrali con Tinazzo.