Calcio 2a Categoria – La Voltese affila le armi per il big match col Soave. Centonze: “Sarà dura”

Volta M.na La Voltese ha domani l’occasione di tornare in vetta alla classifica ospitando il Soave nel big match dell’ultima di andata. Un punto divide le due squadre. «Il calendario ci propone una partita importante – commenta il presidente Speranzini – il Soave è squadra solida, ben attrezzata, che da diverse stagioni sta facendo ottimi risultati. Noi siamo in una posizione di classifica che va oltre le più rosee aspettative, ma per mantenerla dobbiamo dare il massimo». Anche il tecnico Centonze sottolinea il valore del match: «Ci stiamo godendo il momento e l’ottimo girone d’andata, frutto del grande lavoro e dei sacrifici che i ragazzi stanno mettendo in campo. Il Soave è una squadra costruita per l’alta classifica, abituata a vincere, ma arriva dalla pesante sconfitta casalinga contro la Dinamo. Questo rende la sfida ancora più complicata per noi: ci aspettiamo un avversario determinato a riscattarsi». Sul fronte rosa, brutte notizie per Sangermano: la sua stagione potrebbe essere già conclusa. In porta sarà confermato Coffani, mentre Borghini è in dubbio.