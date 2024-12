Powerchair Hockey serie A1 – I Macron Warriors chiudono l’anno a Varese

Sabbioneta La prima parte della stagione 2024-2025 del campionato di Serie A1 di powerchair hockey si chiude in trasferta per i Campioni d’Italia dei Macron Warriors Sabbioneta. Il club mantovano domenica (ore 15) farà visita agli Skorpions Varese, al palazzetto dello sport di Besnate, con la chiara intenzione di chiudere al meglio il girone, ben conoscendo il valore e la storia dei propri avversari. Una gara che non sarà sicuramente facile e che gli uomini di Fabio Merlino hanno preparato nei minimi dettagli, soprattutto ‘rivedendo e sistemando’ alcuni meccanismi di gioco che contro Albalonga non avevano convinto completamente il coach. Quella tra Macron Warriors Sabbioneta e Skorpions Varese è una sfida che, in campionato, fino ad ora si è giocata solo due volte ed entrambe nel 2021/22. Due nette vittorie per i rossoblù: 17-7 all’andata (con ben 9 reti di Camponesco), 19-8 al ritorno (con 7 reti Giliberti e 6 di Liccardo). Esiste anche un precedente in una gara di preseason, sempre vinta dai Macron Warriors, ma giocata con squadre rimaneggiate. Gli Skorpions Varese sono un club che in passato ha scritto diverse volte il proprio nome nell’albo d’oro dello scudetto e in quel periodo ‘vincente’ militava tra le fila varesine quello che oggi è un veterano dei Macron Warriors: Luca Mercuri. «Si tratta di un passato importante per me ed è anche un tornare a casa, dove sono nato – ha commentato Mercuri – Ma il mio recente passato, il mio presente e il mio futuro si chiamano Macron Warriors Sabbioneta Dobbiamo continuare a giocare come abbiamo fatto fino ad ora e confermare il ruolo di protagonisti in questo campionato. Abbiamo lo scudetto di Campioni d’Italia sul petto e il nostro obiettivo è quello di difenderlo alle finali del prossimo anno». «Abbiamo lavorato in palestra per preparare al meglio questa gara che non sarà per nulla facile – ha dichiarato coach Fabio Merlino – Non voglio cali di tensione e voglio vedere la ‘solita’ grinta e passione che la squadra sa mettere in campo. Ogni gara è un tassello importante per raggiungere il nostro obiettivo e questo percorso passa anche da questa sfida contro gli Skorpions. Abbiamo fatto sempre belle partite qui e quindi mi aspetto che la tradizione venga confermata».