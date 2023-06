Calcio 2a Categoria – Merighi: “Poggese, sei forte. Ora devi chiudere in bellezza”

Poggio Rusco Manca davvero pochissimo per completare l’opera e il gioco di parole viene spontaneo visto che l’ultimo ostacolo sulla strada per la Prima si chiama, appunto, Città di Opera. La Poggese l’affronterà domenica, in casa, e sarà praticamente uno spareggio visto che entrambe hanno battuto il Dubino col minimo scarto, 1-0.

«Sarà un’altra partita tosta – afferma Yuri Merighi, match winner domenica a Sondrio – giochiamo in casa e questo significa più stimoli e coraggio per noi. Dai miei compagni mi aspetto la stessa grinta e voglia dimostrata durante tutta la stagione». «Sono molto contento per il gol – ha continuato l’attaccante – lo dedico alla squadra perché è stato un anno difficile, ma la forza e la grinta di questo gruppo penso sia difficile trovarle altrove. Quello col Dubino è stato un match combattuto sin dal primo minuto. Abbiamo avuto molte occasioni già nel primo tempo, ma non siamo riusciti a sbloccarlo. Siamo ripartiti forte nella ripresa e dopo il mio gol, abbiamo concesso davvero poco. Faccio i complimenti a tutti per aver portato la vittoria a casa, nonostante le 4 ore di viaggio».

«Siamo partiti con l’obiettivo di arrivare ai play off e ci siamo riusciti – dice ancora Merighi – abbiamo vinto la fase provinciale e già questo è più di quello che ci aspettavamo. Sulla carta c’erano squadre più attrezzate e questo deve essere motivo di orgoglio per noi. A livello personale, nel girone d’andata potevo decisamente fare meglio; nel ritorno sono cresciuto come del resto tutta la squadra. Siamo riusciti a ottenere grandi risultati, traguardi e soddisfazioni. Siamo molto contenti di quello che abbiamo fatto e speriamo di chiudere al meglio domenica davanti ai nostri tifosi».