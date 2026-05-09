Suzzara, spaccata notturna al ristorante: spariti 2.500 euro dalla cassa

SUZZARA – Colpo grosso nella notte appena trascorsa nel pieno centro di Suzzara. Una banda di malviventi ha preso di mira un noto ristorante della zona, riuscendo a dileguarsi con un bottino in contanti di circa 2.500 euro.

I ladri hanno agito sfruttando l’oscurità e il ridotto passaggio di persone nelle ore notturne. Dopo aver forzato na delle porte d’ingresso del locale, i soggetti sono riusciti a penetrare all’interno della sala principale senza far scattare l’allarme. Una volta dentro, si sono diretti immediatamente verso il bancone, puntando dritti al registratore di cassa. La cassaforte interna del dispositivo è stata forzata e svuotata dell’intero fondo cassa e dei contanti custoditi, per un valore complessivo che si aggira intorno ai 2.500 euro.

L’amara scoperta è avvenuta soltanto nella mattinata odierna, al momento dell’apertura dell’attività da parte dei gestori, che hanno subito allertato il numero di emergenza 112. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri della Stazione locale per effettuare un accurato sopralluogo tecnico all’interno e all’esterno del ristorante, alla ricerca di impronte digitali o tracce biologiche lasciate dai malviventi.

I militari dell’Arma hanno avviato le indagini a tutto campo. Al vaglio degli inquirenti ci sono ora i filmati delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private della zona, che potrebbero aver ripreso le fasi di arrivo e di fuga della banda.