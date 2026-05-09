9 Maggio 2026 - 22:10:27
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Suzzara, spaccata notturna al ristorante: spariti 2.500 euro dalla cassa

SUZZARA Colpo grosso nella notte appena trascorsa nel pieno centro di Suzzara. Una banda di malviventi ha preso di mira un noto ristorante della zona, riuscendo a dileguarsi con un bottino in contanti di circa 2.500 euro.
I ladri hanno agito sfruttando l’oscurità e il ridotto passaggio di persone nelle ore notturne. Dopo aver forzato na delle porte d’ingresso del locale, i soggetti sono riusciti a penetrare all’interno della sala principale senza far scattare l’allarme. Una volta dentro, si sono diretti immediatamente verso il bancone, puntando dritti al registratore di cassa. La cassaforte interna del dispositivo è stata forzata e svuotata dell’intero fondo cassa e dei contanti custoditi, per un valore complessivo che si aggira intorno ai 2.500 euro.
L’amara scoperta è avvenuta soltanto nella mattinata odierna, al momento dell’apertura dell’attività da parte dei gestori, che hanno subito allertato il numero di emergenza 112. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri della Stazione locale per effettuare un accurato sopralluogo tecnico all’interno e all’esterno del ristorante, alla ricerca di impronte digitali o tracce biologiche lasciate dai malviventi.
I militari dell’Arma hanno avviato le indagini a tutto campo. Al vaglio degli inquirenti ci sono ora i filmati delle telecamere di videosorveglianza pubbliche e private della zona, che potrebbero aver ripreso le fasi di arrivo e di fuga della banda.

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