10 Maggio 2026 - 21:25:12
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Completato l’organigramma della Società per il Palazzo Ducale di Mantova, che Claudia Bonora guiderà per il triennio 2026-2028

A seguito dell’assemblea elettiva della Società per il Palazzo Ducale di Mantova, si è insediato il consiglio direttivo che, come da Statuto, ha provveduto alla nomina del Presidente, eleggendo Claudia Bonora. Il consiglio ha altresì preso atto del risultato della votazione assembleare per il Collegio dei Probiviri e quello dei Revisori. Buon lavoro dunque a Claudia Bonora e alla squadra che guiderà il nostro sodalizio nel triennio 2026-2028. Di seguito il nuovo organigramma.

 

Presidente: Claudia Bonora

Vice Presidente: Luca Barbieri

Tesoriere: Giulia Braccaioli

Segretario: Patrizia Chévez Gobio Casali

Consiglieri: Alfredo Balzanelli, Maria Carnesalini, Alessandro Colombo, Roberta Piccinelli, Ivette Zavattini

 

Collegio dei Revisori 

Graziella Barbieri, Carlos Gonzaga di Vescovato, Giacomo Olivieri                     

 

Collegio dei Probiviri 

Adriana Businelli, Eva Castagnoli, Caterina Moccia                       

 

Alessandro Colombo è stato riconfermato direttore responsabile de La Reggia, periodico della Società.

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