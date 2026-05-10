Completato l’organigramma della Società per il Palazzo Ducale di Mantova, che Claudia Bonora guiderà per il triennio 2026-2028

Home Cronaca Completato l’organigramma della Società per il Palazzo Ducale di Mantova, che Claudia...
A seguito dell’assemblea elettiva della Società per il Palazzo Ducale di Mantova, si è insediato il consiglio direttivo che, come da Statuto, ha provveduto alla nomina del Presidente, eleggendo Claudia Bonora. Il consiglio ha altresì preso atto del risultato della votazione assembleare per il Collegio dei Probiviri e quello dei Revisori. Buon lavoro dunque a Claudia Bonora e alla squadra che guiderà il nostro sodalizio nel triennio 2026-2028. Di seguito il nuovo organigramma.
Presidente: Claudia Bonora
Vice Presidente: Luca Barbieri
Tesoriere: Giulia Braccaioli
Segretario: Patrizia Chévez Gobio Casali
Consiglieri: Alfredo Balzanelli, Maria Carnesalini, Alessandro Colombo, Roberta Piccinelli, Ivette Zavattini
Collegio dei Revisori
Graziella Barbieri, Carlos Gonzaga di Vescovato, Giacomo Olivieri
Collegio dei Probiviri
Adriana Businelli, Eva Castagnoli, Caterina Moccia
Alessandro Colombo è stato riconfermato direttore responsabile de La Reggia, periodico della Società.