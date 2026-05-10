Murari: “Orgoglioso di presentare un programma unico”

Aumento della presenza della polizia locale grazie alla stazione decentrata annunciata per Lunetta, che diverrà riferimento diretto e vicino per i quartieri di Frassino e Virgiliana, ed estensione della videosorveglianza sia a Frassino che a Virgiliana: queste le iniziative che, per prime, il candidato sindaco Andrea Murari ha proposto ai residenti nel confronto pubblico di giovedì 16/4, nei giardini di Frassino.

Tra le azioni concrete che Murari ha annunciato figurano anche il posizionamento in entrambi i quartieri di contenitori intelligenti per la raccolta rifiuti, garanzia di un lavoro più salubre per gli operatori e scelta volta a garantire un risparmio da ridestinare al contenimento delle bollette, all’attivazione della figura dello spazzino di quartiere, diretto presidio del territorio, e al sanzionamento degli incivili con il posizionamento di fototrappole.

Altro tema su cui il candidato sindaco si è detto pronto a intervenire quello delle tante strade private che caratterizzano i due quartieri: per affrontarlo debitamente, andrà attivato un gruppo di studio con il coinvolgimento dei diversi settori comunali competenti per capire come e dove creare consorzi con i frontisti o procedere con acquisizioni pubbliche.

Nello specifico, per Frassino, Murari ha parlato poi della necessità di mettere in sicurezza di Strada Cipata con una coppia di rotatorie (tra via Dei caduti e Strada Cipata e tra strada Cipata e via Salgari) e un marciapiede ciclopedonale che colleghi anche alla città. Ma ha anche annunciato che includerà nel suo programma tratti ciclabili e marciapiedi da ripensare per la sicurezza dei pedoni, pulizia e restauro del monumento ai caduti, riqualificazione della zona di via Salgari. Per Virgiliana ci si concentrerà prioritariamente sull’eliminazione dei pali della luce in cemento, sull’acquisizione a patrimonio comunale della piazzetta storica, con un importante e urgente intervento di riqualificazione urbana.

Numerose le tematiche, connesse all’ordinaria o alla straordinaria amministrazione, poste all’attenzione del candidato dai tanti residenti intervenuti. Osservazioni puntualmente registrate, con l’obiettivo di tradurle in proposte concrete nei programmi elettorali specifici dei due quartieri.

Gli Incontri nei quartieri proseguono così:

martedì 21 aprile, ore 18.30 – Sala Auser | FORMIGOSA

martedì 21 aprile, ore 20.30 – Polisportiva | CASTELLETTO BORGO

mercoledì 22 aprile, ore 20.30 – Centro sociale | RABIN

martedì 28 aprile, ore 18.30 – Campo di basket | CASTIONA