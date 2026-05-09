Inseguimento a San Giorgio Bigarello: intercettati due giovanissimi in ciclomotore con 22 grammi di hashish

SAN GIORGIO BIGARELLO – Un inseguimento a forte velocità si è concluso con il sequestro di sostanze stupefacenti e la denuncia di due giovanissimi. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri della Stazione di San Giorgio Bigarello nell’ambito dei servizi di controllo straordinari del territorio. Tali pattugliamenti rientrano nei piani condivisi del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Mantova, dott. Roberto Bolognesi.

I militari dell’Arma stavano eseguendo un normale posto di controllo stradale quando hanno intimato l’alt a un ciclomotore con a bordo due ragazzi. Il conducente, anziché rallentare e accostare a bordo carreggiata, ha bruscamente accelerato, dando vita a una precipitosa fuga nel tentativo di seminare la pattuglia.

Durante la corsa a tutta velocità, i Carabinieri hanno notato una mossa fulminea da parte del passeggero. Il giovane seduto dietro ha infatti lanciato un piccolo involucro tra la vegetazione a bordo strada, sperando di disfarsene senza essere visto. La manovra non è però sfuggita all’occhio attento dei militari, che hanno continuato l’inseguimento fino a raggiungere e bloccare in sicurezza lo scooter poco dopo.

Una volta fermati i due fuggitivi, una parte dei militari è tornata sul punto esatto del lancio per recuperare il pacchetto. All’interno dell’involucro sono stati rinvenuti 22 grammi di hashish, subito sottoposti a sequestro.

I due passeggeri dello scooter sono stati identificati: il conducente è un ragazzo di 19 anni del posto, mentre il passeggero è un minorenne di 16 anni residente a Roncoferraro. Entrambi sono stati deferiti in stato di libertà alle rispettive Autorità Giudiziarie – quella Ordinaria per il maggiorenne e quella Minorile per il sedicenne – con l’ipotesi accusatoria di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.