San Benedetto Po, mezzo agricolo avvolto dalle fiamme in strada Schiappa: l’intervento dei Vigili del Fuoco evita il peggio

SAN BENEDETTO PO. Un violento incendio ha distrutto un mezzo agricolo nella serata di oggi a San Benedetto Po. L’allarme alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Mantova è scattato intorno alle ore 20:30, mobilitando immediatamente i soccorsi in strada Schiappa.

Il proprietario del veicolo, accortosi dell’improvviso sviluppo del rogo, ha tentato coraggiosamente di contenere l’emergenza. Armato di alcuni estintori, l’uomo ha cercato di domare le fiamme, ma la rapidità del fuoco ha vanificato ogni sforzo, costringendolo a desistere.

Sul posto è intervenuta d’urgenza la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Suzzara con un’Aps (autopompa serbatoio), supportata da un’autobotte (Abp) partita dalla sede centrale di Mantova per garantire l’approvvigionamento idrico. Al loro arrivo, il mezzo era già completamente avvolto dal fuoco. La tempestività dei pompieri ha comunque permesso di contenere il rogo in pochi minuti, mettendo in sicurezza l’intera area ed evitando che le fiamme si estendessero ai campi adiacenti.

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri della stazione di San Benedetto Po per i rilievi di rito e la gestione della viabilità. Non si registrano feriti.