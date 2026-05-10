Festa della mamma con le piantine di Coldiretti Mantova coltivate dai bambini

Festa dalla Mamma in giallo Coldiretti, con le piantine seminate dai bambini della scuola primaria di Felonica lo scorso 13 marzo, nel corso di una giornata a scuola con le Donne imprenditrici di Coldiretti Mantova, guidate da Elena Zenegaglia (vicepresidente di Coldiretti Felonica) ed Elena Brandani (segretaria di zona di Sermide Felonica e dell’area Destra Secchia).

Una grande soddisfazione per i bambini della scuola primaria, che hanno coltivato e visto crescere le piantine di pomodoro e pisello – sottolinea Coldiretti Mantova – prendendosene cura come fanno tutti i giorni le mamme con i loro bambini.