Calcio 2ª Categoria – Perini: “Curioso di vedere la Roverbellese alla prova del campo”

Roverbella Senza fare proclami, la Roverbellese si appresta ad iniziare un’altra stagione nel campionato di Seconda Categoria. Il presidente Stefano Perini preferisce non sbilanciarsi sugli obiettivi della squadra, che anche quest’anno sarà guidata da mister Diego Pizzamiglio. «Non esprimo giudizi sulla squadra per un semplice motivo – spiega il massimo dirigente del club gialloverde – non conosco i nuovi giocatori e voglio prima vedere all’opera i ragazzi sul campo. Succede magari che un giocatore sia molto bravo individualmente, ma in mezzo agli altri non mantenga le promesse. Oppure che un altro non molto considerato, faccia faville. Sono le dinamiche del campo a stabilire i valori. Aspettiamo dunque l’inizio degli allenamenti e il verdetto insindacabile del campo».

«Affrontiamo con fiducia un’altra stagione e un altro campionato di Seconda Categoria – conclude Perini – l’obiettivo primario è centrare la salvezza, magari soffrendo meno dell’ultima stagione. Mi accontenterei di fare un torneo tranquillo, senza patemi».