Canoa – La flotta della Mincio in luce a Revine: Vesentini e Ricchiero dominano il K2

Revine (Tv) La “piccola” flotta della Canottieri Mincio si è messa in bella evidenza sul lago di Revine nel Campionato Italiano per Club sui 500 metri e Trofeo delle Regioni. Basti pensare che, con appena quattro atleti in gara, il club di Cittadella si è piazzato al 13° posto nella speciale classifica per società su 49 iscritte alla kermesse. A fare la parte delle leonesse, tanto per cambiare, sono state Sara Vesentini ed Elena Ricchiero, fresche di medaglia (di bronzo) vinta agli Europei. Insieme hanno trionfato nel K2 senior battendo niente meno che Zironi e Daldoss, ovvero l’equipaggio giunto secondo nella recente rassegna continentale. Il quartetto si è poi riunito per sbaragliare la concorrenza nel K4 in cui ha però gareggiato fuori classifica.

Ricchiero ha completato il personale “triplete” con la vittoria nel K1. La junior Emma Rodelli si è classificata al quarto posto nel K1 ed ha poi gareggiato tra le senior nel K4 lombardo giungendo ancora ai piedi del podio. Mentre Alessio Campari si è piazzato ottavo nella gara individuale e secondo nel K4 della Lombardia.