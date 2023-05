Calcio 2a Categoria play off – La Voltesi respinge l’assalto della Medolese e va in finale: sfiderà la Poggese

Volta Mantovana Un anno fa, di questi tempi, Voltesi e Medolese si giocavano la finale dei play off e i collinari ebbero la meglio grazie al pareggio (2-2 in rimonta) in virtù del migliore piazzamento in classifica. La storia si è ripetuta ieri, con un copione quasi identico, anche se la partita stavolta era di primo turno e ha regalato meno emozioni. Una volenterosa Medolese ce l’ha messa tutta per espugnare il Borgo Stazione, ma non è riuscita a sfondare il muro dei collinari, che, pur con qualche affanno, passano il turno con lo 0-0. E domenica prossima se la vedranno con la Poggese, stavolta in trasferta, con l’obbligo di vittoria per proseguire la corsa verso la Prima Categoria.

La partita, come nelle attese, è stata equilibrata e combattuta. La Medolese, come detto, doveva vincerla ed è partita forte, tanto che dopo un minuto è andata in rete, ma l’arbitro ha annullato per fuorigioco. Al 4’ i viola hanno avuto un’altra buona occasione per segnare, ma Benedini ha sventato la minaccia con bravura. Scampato il pericolo, la Voltesi ha serrato le fila e non ha più rischiato nulla fino all’intervallo. Anche nel secondo tempo è stata la Medolese a tenere in mano maggiormente il pallino del gioco, mentre la Voltesi si è affidata a veloci ripartenze per rompere il forcing degli ospiti, che ci hanno provato fino alla fine, senza tuttavia trovare il guizzo vincente. E’ finita dunque come un anno fa, con la gioia della Voltesi, che prosegue la marcia nei play off, e la delusione della Medolese, che comunque ha dato tutto.