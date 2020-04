Gallera: dati confortanti. La crescita rallenta ancora

MILANO “I dati oggi sono confortanti, si è arrestata la crescita, diminuisco infatti i ricoverati che oggi

sono ‘solo’ 40 in più. Crescono in maniera importante anche i dimessi che oggi sono oltre 13.000. Gli ospedali ci dicono la stessa cosa: forse, quindi, anche i nostri straordinari medici e infermieri, iniziano a respirare per qualche momento”.

Lo ha detto l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, nel corso della consueta diretta quotidiana sulla pagina Facebook di LombardiaNotizieOnline.

“Lo sforzo compiuto – ha aggiunto – sta producendo dei risultati – ha aggiunto – ma dobbiamo resistere dimostrando la nostra forza”. L’assessore ha quindi annunciato che da oggi e’ fruibile per tutti “la dematerializzazione della ricetta medica. Non sara’ piu’ necessario andare dal medico per ritirare la ricetta”.

I DATI – Ecco i dati dei contagi odierni

– i casi positivi sono: 47.520 (+1.455)

– i deceduti: 8.311 (+351)

– i dimessi e in isolamento domiciliare 26.026, di cui 13.020

con almeno un passaggio in ospedale e quindi in

isolamento domiciliare e 13.006 per cui non si rileva alcun

passaggio in ospedale

– in terapia intensiva: 1.381 (+30)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 11.802 (+40)

– i tamponi effettuati: 135.051 (+6.765)