Calcio 2a Categoria, play off – Magica Poggese: sbanca Dubino e sogna la Prima

Dubino (So) La Poggese è partita all’alba ed è tornata a notte fonda, ma la trasferta a Dubino, in provincia di Sondrio, a pochi chilometri dalla Svizzera, si è rivelata estremamente fruttuosa. La squadra biancazzurra ha infatti vinto il secondo match del triangolare dei play off e domenica si giocherà la promozione ad armi pari, in casa, nello scontro diretto col Città di Opera, che aveva sconfitto con identico risultato (1-0) la compagine sondriese. Ha deciso, ad un quarto d’ora dalla fine, il gol di Yuri Merighi, che ha legittimato la crescente supremazia dei ragazzi di Negrini, i quali, forse, avrebbero meritato anche uno scarto più ampio. Onore comunque al Dubino, che ha lottato gagliardamente per tutta la gara e cercato il pareggio fino al fischio finale.

Il primo tempo è stato sostanzialmente equilibrato, con la Poggese che ci ha messo un po’ a carburare (il lungo viaggio in qualche modo ha influito), ma si è resa maggiormente pericolosa. Al 13’ cross di Piva e colpo di testa di Balestrazzi che spedisce la palla fuori di poco. Due minuti dopo la conclusione a botta sicura di Piva è ribattuta dalla difesa. Al 23’ Piva ci riprova, ma l’esito è lo stesso. Al 24’ punizione di Tinti per Canossa, colpo di tacco e sfera che termina fuori. Al 25’ Piva imbecca Merighi, che non trova la giusta coordinazione per concludere. Al 45’ Balestrazzi serva Piva, che non aggancia e l’occasione sfuma. Nella ripresa la supremazia dei virgiliani è stata più netta. Al 56’ la conclusione del solito Piva termina a lato. Tre minuti dopo, lo stesso, servito alla perfezione da Balestrazzi, calcia debolmente e il portiere del Dubino para senza problemi. Al 72’ assist di Tinti per Meschiari, ma la difesa ribatte. Si arriva così al 75’, quando Merighi intercetta una palla vagante e la insacca all’incrocio dei pali con un gran tiro. La Poggese è in vantaggio con pieno merito e rischia solo all’86’ per una sassata di Ambrosini che sfiora la traversa.