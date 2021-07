Il personaggio – Mauro Ronchi nell’Olimpo del Nordic Walking

MANTOVA Prosegue l’estate magica di Mauro Ronchi, caratterizzata da ottimi risultati ottenuti nel trittico di gare disputate in Veneto. L’agonista mantovano di nordic walking – che da quest’anno veste i colori della Scuola Italiana di Nordic Walking nelle gare del circuito Fidal valide per il Campionato Italiano – ha fatto incetta di vittorie. Il 13 giugno scorso Mauro è salito sul primo gradino del podio a Bassano del Grappa, dove ha trionfato in rimonta con 45 secondi di vantaggio sul pluricampione italiano Luigi Sesso, imbattuto da tre anni, interrompendo così l’egemonia degli walker veneti che durava da oltre sei anni.

Soltanto sei giorni dopo, Ronchi ha ottenuto la seconda vittoria a Villaverla (Vicenza), in una prova valida per il campionato Nazionale Aics, dominando la gara dall’inizio alla fine e tagliando il traguardo con oltre due minuti di vantaggio sul 2° classificato, il vicentino Siro Pillan. L’atleta virgiliano ha aggiunto alla collezione l’argento ottenuto ad Asiago, quando lo scorso 4 luglio, su un percorso con moltissimi saliscendi – certamente non favorevoli ad un walker di pianura – ha chiuso la gara dietro Luigi Sesso, che ha così vendicato la “sconfitta” di Bassano.

L’ex marciatore si appresta ora ad affrontare duri allenamenti in vista delle numerose ed impegnative prove che lo aspettano tra la fine dell’estate e il prossimo autunno nelle gare dei circuiti Fidal, International Golden Cup e Aics.