Disastri naturali: a Mantova è assicurato il 10% delle case

MANTOVA L’Italia è sempre più soggetta ad eventi climatici estremi, ma solo il 5% delle case italiane è assicurato contro terremoti, alluvioni e altre catastrofi naturali. Mantova una volta tanto è in controtendenza in positivo, visto che è tra le province italiane con la copertura assicurativa più alta: il 10%, ovvero il doppio della percentuale nazionale. Secondo le statistiche Ania (Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici ) al 31 marzo 2022 esistevano nel mercato poco meno di 1,4 milioni di polizze con l’estensione alle catastrofi naturali (erano 1,4 nel 2021, 1,2 milioni nel 2020, 826 mila nel 2019, ma solo 440 mila nel 2016), ottenute come somme delle polizze con la copertura del solo rischio terremoto (579 mila), del solo rischio alluvione (275 mila) e di entrambe le calamità (496 mila). Mantova, insieme a Trento, Firenze, Siena e Brescia è fra le province con la maggiore copertura di assicurazioni casa contro gli eventi naturali, quel 10% di edifici assicurati che sono comunque ben poca cosa considerando i rischi del nostro territorio. Una spinta fondamentale in questo senso è arrivata sicuramente dal terremoto del 2012, sommato al rischio alluvioni, con il quale il nostro territorio convive da sempre. Parlando dell’Emilia-Romagna, colpita dagli allagamenti, sono Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia a presentare l’incidenza più elevata (oltre l’8%). In generale in tutto il Nord la media delle case assicurate contro le calamità naturali è del 6,2%. Percentuale che scende a mano a mano che ci si sposta più a Sud. A Milano il 7,5 % delle case presenta una copertura contro le calamità naturali, mentre a Roma è del 4% e a Napoli scende all’1,7 %. Nel Centro mediamente si assicurano contro le calamità naturali il 5,3% delle abitazioni e le città che presentano la maggiore incidenza sono Firenze (11,4%), Siena (10,8%), Ancona (9,2%), Prato (9,2%) e Pistoia (9%), mentre nel Mezzogiorno l’incidenza delle abitazioni assicurate è pari mediamente all’1,6%. «Generalmente – spiega Ania, – una polizza contro i rischi catastrofali viene venduta come garanzia facoltativa nell’ambito delle polizze incendio o multirischi a protezione della casa». Da un’analisi dell’Ania emerge che, escluse le tasse, il prezzo medio dell’estensione della polizza incendio alle catastrofi naturali è di circa 127 euro per abitazione.