Calcio 2ª Categoria – Play out: Dinamo salva, retrocede l’Ostiglia

Gonzaga Dinamo Gonzaga salva, l’Ostiglia retrocede in Terza Categoria. E’ questo il verdetto dei play out del girone O, caratterizzati da un grande equilibrio. Dopo l’1-1 dell’andata, è finita in pareggio, 0-0, anche la gara di ritorno. La situazione di perfetta parità al termine del doppio confronto premia allora la squadra meglio piazzata al termine del campionato, appunto la Dinamo. Una beffa atroce per l’Ostiglia, anche perchè i punti in classifica erano gli stessi (25), la differenza reti anche migliore, ma pesano come macigni le due sconfitte incassate dai gonzaghesi in regular season.

E’ stata però una partita piuttosto avara di emozioni, almeno nel primo tempo, che si è ravvivata soltanto nella ripresa. La Dinamo ha badato soprattutto a difendersi, ma in contropiede ha avuto la possibilità di sbloccare il risultato, senza tuttavia riuscirci. L’Ostiglia nel finale ha attaccato a testa bassa e a cinque minuti dal termine ha avuto la chance per passare in vantaggio, ma il portiere Magnani ha compiuto un’autentica prodezza e salvato, in tutti i sensi, la Dinamo.

«La squadra non ha giocato solo per il pareggio – dice il presidente Bottazzi – ma lo 0-0 a noi va benissimo. Mantenere la categoria è importante per la nostra società».