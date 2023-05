Calcio 2ª Categoria – Poggese e Casaloldo volano alla fase regionale dei play off

Mantova La sfida dei play off tra Poggese e Voltesi ha regalato spettacolo e un’incredibile girandola di emozioni, fino al gol di Peccini al 93’ che ha sancito il definitivo 3-3 e la qualificazione dei biancazzurri alla fase regionale.

Dopo l’iniziale fase di studio, la partita entra ben presto nel vivo e ad accendere la miccia ci pensa Balestrazzi, che sblocca il risultato al 28’ e porta in vantaggio la Poggese. La reazione della Voltesi è rabbiosa e prima dell’intervallo arriva il pareggio con il rigore trasformato da Njie. Si va così al riposo sull’1-1. La ripresa si apre con un altro penalty, stavolta a favore della Poggese: Zanasi trasforma con freddezza e riporta avanti i locali. La Voltesi ancora una volta reagisce da grande squadra e mette alle corde i biancazzurri, che provano a spezzare il forcing ospite con veloci ripartenze. Al 70’ è ancora Njie a ristabilire l’equilibrio. Il finale è un romanzo thrilling. La Voltesi passa in vantaggio a cinque minuti dal termine con la tripletta di Njie, che si candida al ruolo di eroe di giornata. Ma il premio glielo strappa dalle mani, al 93’, il subentrato Peccini, che raccoglie l’assist di Piva e insacca il gol del 3-3 che qualifica la Poggese. La quale disputerà adesso un triangolare con la lodigiana Città di Opera (uscita dal girone N) e la varesina Dubino (vincente nel V). I biancazzurri domenica riposano; entreranno in scena il 4 giugno contro la perdente del primo match (il Città di Opera in caso di pareggio) e affronteranno poi la vincente l’11. In bocca al lupo, quindi, alla Poggese, che prosegue la corsa alla Prima Categoria; e applausi anche alla Voltesi, che si ferma a due passi dal traguardo (l’anno scorso era arrivata alla terza fase) e anche stavolta deve riporre nel cassetto i sogni promozione.

Il Casaloldo vince in extremis, ma con pieno merito, la sfida del secondo turno dei play off contro il Pescarolo e si qualifica per la fase regionale. Un successo ottenuto con una prestazione gagliarda, al cospetto di un avversario tostissimo, che tra l’altro aveva vinto i due scontri diretti di regular season. La squadra cremonese, in virtù della peggiore classifica, doveva vincere per forza anche ieri, ma si è resa pericolosa solo su calcio piazzato, nel secondo tempo, mentre il Casaloldo ha creato più di un’occasione per passare in vantaggio, con Regattieri e Morelli. La sfida è rimasta in equilibrio fino al 95’, e quando il pareggio sembrava ormai scritto, risultato che per altro avrebbe comunque qualificato i biancazzurri, ecco che il Casaloldo ha fatto centro. Il gol vittoria porta la firma di Viola, che ha sfruttato un’azione di Pietro Piccinelli in contropiede e appoggiato in rete a porta vuota. Al fischio finale è esplosa la festa dei mantovani, che inseguono la seconda promozione consecutiva. Li aspetta adesso un triangolare contro la comasca Lambrugo (qualificata dal gruppo G) e la bresciana Concesio (ha vinto i play off del girone E), che si affronteranno domenica nel primo match. Il Casaloldo sfiderà la perdente (o il Lambrugo in caso di pareggio) il 4 giugno e poi la vincente la domenica successiva.